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從時事到生活 NOWNEWS 懂你的需求

▲《NOWNEWS 今日新聞》持續優化數位閱讀體驗，全新 App 整合新聞、AI 工具與生活資訊。（圖／NOWNEWS 提供）

2 亮點、4 大功能！新版 App 全面升級新聞體驗

▲ App 以更直覺的介面呈現熱門新聞與重點資訊，降低閱讀負擔，讓長時間瀏覽也能維持舒適體驗。（圖／NOWNEWS 提供）

◾功能一：AI Niki 新聞問答秘書

▲ AI 主播 Niki 不只會播新聞，更能化身個人新聞秘書，協助讀者快速整理事件重點、查詢優惠情報與熱門活動資訊。（圖／NOWNEWS 提供）

◾功能二：AI 聽新聞

▲通勤、運動、做家事也能掌握時事，《NOWNEWS 今日新聞》App 透過 AI 聽新聞功能，讓資訊取得更便利有效率。（圖／NOWNEWS 提供）

◾功能三：導入會員 Gama Pass 串連多元服務

▲新版《NOWNEWS 今日新聞》App 導入 Gama Pass 會員機制，1 組帳號即可串連新聞、遊戲、漫畫與支付服務，打造更便利的數位生活體驗。（圖／NOWNEWS 提供）

◾功能四：吃喝玩樂在手中

▲新版《NOWNEWS 今日新聞》App 整合《WalkerLand 窩客島》內容，網羅美食、旅遊、優惠與熱門景點資訊。（圖／NOWNEWS 提供）

在資訊爆炸的時代，想快速掌握重要新聞，卻常被大量資訊、頻繁推播與蓋版廣告打斷閱讀，成為許多讀者共同的困擾。《NOWNEWS 今日新聞》近期推出全新改版 App，針對介面設計、閱讀流程與內容體驗進行全面升級。透過更清爽的視覺風格與直覺化操作，降低長時間閱讀資訊帶來的負擔。新版同時導入 AI Niki、AI 聽新聞與生活內容整合等功能，讓讀者不只能更快速掌握新聞重點，也能用更輕鬆的方式獲取資訊。《NOWNEWS 今日新聞》長期走在台灣新聞媒體最前端，不僅有最具影響力的政治、財經、國際新聞，更有最包羅萬象、貼近讀者日常需要的生活消費、娛樂運動話題。在每天不同的生活時刻，都能陪伴讀者掌握與自己有關的資訊。此次《NOWNEWS 今日新聞》App 全新改版，不僅導入 AI 與虛擬主播功能，更希望協助讀者在龐雜資訊中，快速找到真正重要的內容，並以更輕鬆、高效率的方式完成閱讀與資訊消化。新版 App 重新設計了新聞列表與內頁的呈現方式，透過更清楚的層級與留白設計，減少閱讀時的視覺疲勞，也讓讀者能更容易掌握新聞重點。同時，首頁也調整了即時熱門新聞的呈現方式，讓重要的新聞在滑動瀏覽時更容易被看見，也更方便讀者快速掌握當下熱門話題。新版 App 也支援白天與黑夜模式切換，讓不同閱讀習慣的讀者，都能依照使用情境選擇更適合自己的瀏覽方式，無論是快速瀏覽，或長時間閱讀，都能維持舒適的閱讀節奏。廣受讀者喜愛的 AI 主播 Niki，也正式加入新版 App。不同於過去以新聞播報為主的形式，現在讀者能直接透過 App 提問，快速取得事件背景與重點整理。當讀者遇到熱門事件或持續發展中的新聞時，不需要再逐篇搜尋與整理，只要直接提問，Niki 就會協助整理事件背景、重點摘要與相關新聞連結，幫助讀者更快掌握事件全貌。除了新聞資訊外，Niki 也能整理近期的生活資訊，例如：優惠或演唱會報導，讓資訊取得方式更直覺容易。開車、搭捷運，或雙手忙到停不下來時，很多人其實沒有時間慢慢看完一篇新聞。新版 App 中的「AI 聽新聞」，AI 會先幫讀者整理出新聞重點，再轉為語音播放，讓多數的新聞在 1 分鐘內就能聽完。比起傳統逐字朗讀，更適合在通勤、移動或多工情境下快速掌握資訊。為了讓不同數位服務之間的使用體驗更一致，新版 NOWNEWS App 也首次導入 Gama Pass 會員機制。讀者可透過同一組帳號，串連 Gama Play、mojoin 與橘子支付等服務，從遊戲、漫畫小說到日常消費，都能使用相同會員系統。透過統一登入機制，減少了重複註冊與帳號切換帶來的不便，讓不同服務之間的使用流程更簡單。為了帶給讀者更多生活靈感，新版 App 也整合了美食旅遊平台《WalkerLand 窩客島》的優質內容，涵蓋新開店資訊、日本旅遊、人氣餐廳與各類生活玩樂情報。除了收錄專業部落客與在地玩家的圖文分享外，也同步帶來美食優惠、百貨新店與熱門景點等生活資訊。從下班聚餐、週末出遊，到規劃下一趟旅行時，都能在瀏覽新聞之餘，延伸探索更多貼近日常的生活內容。從閱讀介面、AI 資訊整理，到聽新聞與生活內容整合，新版《NOWNEWS 今日新聞》App 希望讓資訊不再只是被動閱讀，而是更貼近現代人的使用節奏。無論是在通勤途中快速掌握重點、透過 AI 理解複雜事件，或在閱讀之餘延伸探索生活靈感，NOWNEWS 都希望讓資訊取得變得更輕鬆，也更融入日常生活。《NOWNEWS 今日新聞》全新版 App 現已全面上線，iOS 與 Android 雙平台皆可下載。快來一起體驗更聰明、更豐富的數位新生活吧！