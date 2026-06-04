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近期台灣棒球啦啦隊因為服裝與舞蹈風格是否過度性感，引發網路上正反兩面的激烈討論，人氣啦啦隊員李雅英、李珠珢、李多慧，都因穿著和舞蹈而遭到外界皮平。對此，同樣從事啦啦隊工作的南珉貞，今（4）日出席豬排店開幕活動，會後受訪時出面力挺所有啦啦隊成員，呼籲大眾能夠用更專業、更包容的視角來看待啦啦隊女孩們的演出。南珉貞表示，自己私下的穿衣風格其實比較偏向簡單、保守與優雅的路線，但她強調，啦啦隊的每一個舞台都是所有成員在台下經過無數次認真練習、充滿想像力激盪出來的成果。對於李雅英的性感舞蹈影片，南珉貞大力讚賞：「對我來說，我反而覺得雅英姐姐的舞蹈實力非常厲害，在看影片時，我的眼裡完全只有她驚艷的舞技，完全沒有注意到她穿了什麼。」針對服裝爭議，南珉貞也表示，啦啦隊每場演出的概念和設定都不太一樣，「為了配合那樣子的舞蹈，自然就必須配合那樣子的服裝，所以衣服本來就是表演的一部分。」南珉貞喊話，希望大家在討論的同時，能夠專注在每位隊員對於演出的用心與背後的努力，從整體的舞台表演來看待，並尊重不同表演、不同的風格與呈現。