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富邦悍將韓國啦啦隊女神南珉貞，今（4）日前出席豬排店開幕活動，受訪時分享她的台北生活，她表示在台北的租屋處突然跑出一隻蟑螂，讓她嚇得不知道該如何是好。她表示平常忙於工作，幾乎很少在台灣的家裡吃東西，沒想到昨天一回到家，竟然看到一隻大蟑螂直接出現在自己的腳邊，讓她當場嚇到花容失色。最近的台北鼠患她也有在街上看到，同樣感到害怕。「我看到蟑螂的時候，真的嚇到完全不會動！」南珉貞餘悸猶存地表示，因為當時太害怕了，回過神來蟑螂已經不知道爬去哪裡，讓她整晚提心吊膽。她甚至崩潰到想乾脆請除蟲公司來把家裡翻一遍，直呼：「我真的沒辦法！」除了家裡突然出現的不速之客，南珉貞也坦言台灣街頭的「鼠患」同樣讓她壓力山大。她驚呼在台北街頭常常看到很多老鼠，對於媒體詢問如果老鼠跑進家裡怎麼辦？南珉貞立刻瘋狂搖頭，一度說不出話來，還反問媒體：「你們不會害怕嗎？」