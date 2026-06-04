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時力批黃國昌「曲解歷史」 點名4人都在場

黨內舊新聞稿也打臉！洪慈庸、林昶佐未提前離開

黃國昌墊高孤傲英雄形象！時力要求公開道歉、下架新書

民眾黨主席黃國昌發表新書《向光前行》，書中回憶2018年時代力量反對《勞基法》修法，於凱達格蘭大道進行抗爭，當自己凌晨醒來後，卻發現戰友林昶佐、洪慈庸都已閃人，最後只剩下他與時任立委的徐永明。然而，時代力量今（4）日發布聲明，痛批黃國昌「為了墊高自己而篡改歷史」，要求他公開道歉、更正內容，並在修正前全面下架書籍。時代力量指出，黃國昌在書中提到，2018年反對勞基法二修抗爭期間，自己凌晨醒來發現身邊戰友已陸續離開，最後只剩下他與徐永明留守現場，藉此凸顯自己堅持到底的過程。不過，時代力量認為，相關描述不僅與事實不符，也扭曲當年所有參與抗爭夥伴的努力與付出，因此有必要公開澄清。時代力量引用台北地檢署107年度偵字第5663號不起訴處分書指出，警方於2018年1月8日凌晨4時18分，完成第7次舉牌後進行清場，而檢方認定的現場帶頭者包括黃國昌、洪慈庸、林昶佐及徐永明4人。聲明強調，檢方文件白紙黑字記載，直到警方最後清場時，4人仍在現場，因此黃國昌書中所稱「凌晨只剩自己和徐永明」的說法，與官方紀錄明顯不符。時代力量也翻出2018年1月8日凌晨發布的黨內新聞稿佐證，指出當時警方開始驅離後，洪慈庸、林昶佐、徐永明與黃國昌均持續留在現場與警方對峙。時代力量表示，相關紀錄均可證明，當年參與抗爭的立委與黨工，並未如黃國昌書中所述「先行離開」。根據新聞稿內容，洪慈庸當時遭女警包圍後，仍堅持不願搭乘救護車離開，經溝通由林昶佐陪同前往醫院檢查；徐永明則遭警方強制送上救護車；黃國昌則是在聯絡夥伴整理完現場物資，並赴台大醫院關切洪慈庸等人狀況，確認眾人均平安後才離開。至清晨4時半許，現場人員全數遭清除完畢。時代力量進一步批評，黃國昌有權回顧過去，也能分享個人心路歷程，但不能篡改歷史。聲明指出，當年參與抗爭的立委、黨工及支持者，都曾共同承受警方驅離與清場壓力，甚至在事後仍奔走醫院關心彼此狀況。如今黃國昌卻將昔日夥伴抹黑成臨陣脫逃，藉此墊高自己孤高的英雄形象，對所有曾並肩淋雨、一起被警力包圍與驅離的人並不公平。時代力量強調，相關不實敘述不僅傷害當年戰友，也損及政黨聲譽，因此必須出面捍衛事實，「你可以決定自己要怎麼記得那一夜，但你沒有權利定義和你一起撐到最後的人是不是逃兵」。針對爭議，時代力量正式向黃國昌提出3項要求，包括公開為書中與事實不符的內容道歉、全面更正相關記述，以及在完成修正前下架《向光前行》此書。