我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA總冠軍賽「尼克馬刺大戰」今（4）日正式點燃戰火，而當系列賽在下週移師紐約時，球場焦點將不只是兩隊球星的交鋒。根據美國媒體《The Athletic》與《紐約郵報》的重磅聯合報導，現任美國總統川普（Donald Trump）計畫於總冠軍賽G3時親臨麥迪遜廣場花園（MSG），這將是睽違近11年再度有現任總統親臨NBA賽場。報導指出，有4位知曉規劃進度的聯盟消息人士透露，只要行程沒有臨時變動，川普已經鐵了心要在G3現場見證尼克睽違27年的首場總決賽主場賽事。麥迪遜廣場花園對此嚴陣以待，目前維安人員與特勤局已經進駐球場，並完成了多次安全實地演練，屆時曼哈頓中城預計將迎來最高規格的交通管制與安檢。事實上，身為道地紐約客的川普會出席並不令人意外。川普私底下與尼克隊老闆多蘭（James Dolan）交情匪淺，曾多次在公開場合大讚多蘭是個「很棒的傢伙」，並對尼克今年的強勢崛起感到興奮。川普先前就曾透露，多蘭在東區決賽時就曾邀請他出席G5，只可惜尼克最終攻勢太猛，直接橫掃了克里夫蘭騎士，才讓川普的花園廣場「首秀」延後到了總決賽。現任美國總統親臨NBA賽場在歷史上極為罕見。上一次有現任總統坐在看台上看球，已經要追溯到2015年，當時前總統歐巴馬（Barack Obama）前往芝加哥主場觀看公牛隊與克里夫蘭騎士隊的交手。然而，這場歷史性的比賽也驚見紐約政壇的火藥味。報導指出，紐約市現任市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）當晚也預計會出席觀戰，但由於兩人政治立場極度對立，馬姆達尼日前已透過幕僚向媒體強硬且明確地表態：「如果川普也要來，我絕對不會跟他坐在一起。」這場政治雙雄在場邊「王不見王」的座位安排攻防戰，也為這場爭冠戰役增添了另類的八卦話題。