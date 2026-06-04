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洛杉磯道奇隊的日籍二刀流巨星大谷翔平，今（4）日將在客場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，再度以經典的「投打二刀流」身分登板。面對陣中王牌的體能調節，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前受訪時明確表示，大谷在今晚燃燒小宇宙後，明天將不會排進先發打線中，希望能讓他徹底放鬆，但並不排除在關鍵時刻讓他上場進行代打。回顧「投手大谷」本季至今的表現，其宰制力依舊讓全大聯盟感到恐懼。大谷在今年前9場先發中，高效繳出5勝2敗、的頂尖成績；在55局的投球局數中，瘋狂投出61次三振，被打擊率僅有0.147，每局被上壘率（WHIP）更是近乎完美的0.82。談到大谷翔平今晚再度扛起雙刀、客場面對強敵響尾蛇，總教練羅伯茲充滿信心地表示：「我認為今晚他在投球與打擊兩端，都會毫無保留地拚盡全力。而作為這份全力以赴的交換，明天我們就會讓他完全休息一天。」由於道奇隊目前正處於緊湊的10連戰地獄行程當中，教練團對於主力球員的疲勞控管顯得格外謹慎。羅伯茲坦言，二刀流對於球員的消耗非同小可：「像今天這樣必須兼顧投球與打擊的日子，對大谷來說精神層面的負擔是極其巨大的。然而，真正的全身疲勞感和肌肉緊繃，往往要到比賽結束的隔天（明天）才會全面湧現。」對於大谷翔平近乎嚴苛的自我身體管理，羅伯茲更用了一個非常生動的比喻：「翔平就像是一台頂級的奢華超跑，全車的每一處零件都調校得非常精準。正因如此，只要稍微有一點點不對勁，他整個人感覺就會不太對，這也讓他對自己身體的任何一絲細微變化都顯得非常敏感。」道奇教練團深知這台「超跑」的珍貴，決定用最嚴格的方針落實輪休，今晚全美球迷將再度見證大谷燃燒二刀流魂，而明日則將給予這位日籍巨星充足的充電時間，以應付接下來漫長的例行賽賽程。