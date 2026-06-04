我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李明川分享與米可白見面的影片，暖心喊話：「開心，我們在，不開心，我們也在，這才是朋友該做的事」。（圖／翻攝自李明川 Lee Ming Chuan FB）

女星米可白與小3歲演員孫綻在2024年8月公開認愛後，在2日傳出分手消息，米可白也透過經紀人證實雙方已分手。而昨（3）日米可白好友李明川分享一段米可白的影片，這也是她證實分手後首度露面，只見她在影片中又哭又笑，一旁好友紛紛安慰，李明川也在文中感性表示：「放下，就好了。」李明川在昨日PO出米可白的影片，只見她拿著衛生紙狂擦淚，臉上表情又哭又笑，一旁好友則紛紛出聲安慰她。李明川文中透露在下午約米可白吃飯，沒想到對方點餐前就開始又哭又笑，讓他感慨表示：「人生每個決定都無關對錯～只是當下的選擇。對我來說～『眼淚』本來就是一種能量釋放。放下，就好了，無論如何～都要好好的就好。」並暖心喊話米可白：「開心，我們在，不開心，我們也在，這才是朋友該做的事啊～（抱）。」留言區內，還看到阿諾大讚米可白表示：「今天聚會最美的女人！」李明川則自嘲回應：「我們三個都不可以入鏡，因為都邋遢到荒唐。」何嘉文也現身直呼：「我到現在還是覺得很火。」3人的對話也釣出影片主角米可白，「你們太可愛了，老師還說我臉鬍子都沒刮⋯」看起來因友人的安慰，而心情平復了不少。米可白與孫綻因合作演出八點檔《追分成功》而擦出愛火，在2024年8月公開認愛。不料2日傳出分手消息，米可白經紀人也回應《NOWNEWS今日新聞》，「兩人這幾天經過很理性的溝通，目前已分開了，退回是互相關心、互相關懷的好朋友關係。」證實雙方已分手。