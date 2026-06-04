民眾黨台北市議員林珍羽2024年4月屢遭不明人士放置不明液體，憤而報警處理。林珍羽今（4）日表示，這些年來有人不斷利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾她，讓她感到非常噁心，決定報警處理，拒絕網路性騷擾。

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林珍羽臉書發文表示，她要公開說一件讓她憤怒，也讓我噁心的事。這些年來有人利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾她。她封鎖了，變態持續申請新帳號，繼續傳，封鎖根本沒有用。這就是網路性騷擾最惡劣的地方，施暴者零成本，受害者卻要無止盡地承受。

林珍羽表示，她今天選擇把這件事公諸於世，照片已經過馬賽克處理，「即便如此，我在整理這些畫面時，還是感到噁心想吐。我不知道抓不抓得到這種人，但我知道：沉默只會讓他們更囂張。」這也是為什麼她盡可能不收粉專私訊，改用線上陳情系統的原因之一。

林珍羽指出，粉專私訊開放的管道，早已成為某些人施暴的工具。更多女性每天默默承受這種對待，卻不知道能怎麼辦、也不敢開口。今天選擇說出來，是為了所有只能沉默的人，拒絕網路性騷。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...