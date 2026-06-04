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民眾黨台北市議員林珍羽2024年4月屢遭不明人士放置不明液體，憤而報警處理。林珍羽今（4）日表示，這些年來有人不斷利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾她，讓她感到非常噁心，決定報警處理，拒絕網路性騷擾。林珍羽臉書發文表示，她要公開說一件讓她憤怒，也讓我噁心的事。這些年來有人利用假帳號，傳送生殖器照片騷擾她。她封鎖了，變態持續申請新帳號，繼續傳，封鎖根本沒有用。這就是網路性騷擾最惡劣的地方，施暴者零成本，受害者卻要無止盡地承受。林珍羽表示，她今天選擇把這件事公諸於世，照片已經過馬賽克處理，「即便如此，我在整理這些畫面時，還是感到噁心想吐。我不知道抓不抓得到這種人，但我知道：沉默只會讓他們更囂張。」這也是為什麼她盡可能不收粉專私訊，改用線上陳情系統的原因之一。林珍羽指出，粉專私訊開放的管道，早已成為某些人施暴的工具。更多女性每天默默承受這種對待，卻不知道能怎麼辦、也不敢開口。今天選擇說出來，是為了所有只能沉默的人，拒絕網路性騷。