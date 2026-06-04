連鎖超市全聯福利中心甜品款式眾多，定期會根據話題或季節推出新品，並以超親民價格深受消費者喜愛。近日全聯新品「開心果可可脆Q餅」在網路爆紅，其價格僅59元相當便宜，有人連跑2、3間店都缺貨，甚至有民眾一次連掃10顆帶回家享用，不少老饕認為其CP值高、甜而不膩，大讚「好高級」、「味道超濃好吃」。

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全聯新甜品爆紅！內行一次連掃10顆帶走：59元CP值高

有女網友近日在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示前陣子網路上不斷有人分享全聯全新甜品「開心果可可脆Q」，讓她心動想購入，卻連續跑兩次全聯都撲空。直到前幾日再次光顧全聯，發現甜品區有滿滿的貨，讓她瞬間秒掃10顆帶走，文末也好奇詢問「有人也是跑好幾間才買到的嗎？還是只有我這麼誇張」。

▲全聯新品「開心果可可脆Q」在網路爆紅，有民眾一次買了10顆帶回家，可見其人氣超高。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）
▲全聯新品「開心果可可脆Q」在網路爆紅，有民眾一次買了10顆帶回家，可見其人氣超高。（圖／我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文曝光後，瞬間釣出不少老饕熱烈討論，「我家附近兩三間永遠都空的，我還特地跑遠一點去買，看到架上補滿也是馬上買了4個，CP值很高，喜歡」、「個人是覺得蠻好吃的，雖然內餡的綠不太一樣」、「那天不小心找到4顆，被藏在很裡面，特價2顆99全買了」、「好高級的感覺」。

全聯開心果可可脆Q餅好吃嗎？皮像麻糬、口感真的有脆

全聯跟上開心果Q餅風潮，推出新品「開心果可可脆Q餅」，成為近期話題度極高的大人系甜點，結合濃郁開心果醬與軟Q棉花糖外皮，並加入杜拜式Kadayif酥脆麵絲，外層還裹上細緻可可粉，創造出層次豐富的酥脆與Q彈口感，單價一顆59元，目前正推出2件特價99元活動，等於一顆可省下10元。

▲全聯新品「開心果可可脆Q餅」一顆59元，其結合濃郁開心果醬與軟Q棉花糖外皮，並加入杜拜式Kadayif酥脆麵絲，外層還裹上細緻可可粉，創造出層次豐富的酥脆與Q彈口感。（圖／記者陳雅雲攝）
▲全聯新品「開心果可可脆Q餅」一顆59元，其結合濃郁開心果醬與軟Q棉花糖外皮，並加入杜拜式Kadayif酥脆麵絲，外層還裹上細緻可可粉，創造出層次豐富的酥脆與Q彈口感。（圖／記者陳雅雲攝）
《NOWNEWS今日新聞》記者於平日晚上7時左右前往全聯門市查看，第一家就順利找到開心果可可脆Q，不過架上也只剩不到10個，可見開賣多日人氣依舊。記者實際購入一顆，由於其外皮撒上不少可可粉，在品嘗或是打開蓋子的過程中，都得小心注意粉掉落，吃的過程中手部也會不小心沾到粉。

至於口感部分，外皮使用棉花糖，雖然Q彈但感覺皮過厚，比較偏像麻糬口感。雖然內餡無法用肉眼看見酥脆麵絲，但咬下去立馬就能察覺它的存在，咀嚼時會發出清脆的喀滋聲。而開心果內餡顏色較鮮豔，但味道卻較淡，容易被巧克力味道給蓋住，不過以該價格來說已經算不錯，適合平常想解嘴饞的人購入。

▲全聯開心果可可脆Q餅外皮撒上不少可可粉，在品嘗或是打開蓋子的過程中，都得小心注意粉掉落。（圖／記者陳雅雲攝）
▲全聯開心果可可脆Q餅外皮撒上不少可可粉，在品嘗或是打開蓋子的過程中，都得小心注意粉掉落。（圖／記者陳雅雲攝）
▲開心果內餡顏色較鮮豔，但味道卻較淡，容易被巧克力味道給蓋住。（圖／記者陳雅雲攝）
▲開心果內餡顏色較鮮豔，但味道卻較淡，容易被巧克力味道給蓋住。（圖／記者陳雅雲攝）
全聯開心果可可脆Q餅評價兩極！老饕試過點3問題

全聯「開心果可可脆Q餅」雖然社群討論度高，但網路評價也十分兩極，部分人認為其價格是最大優點，只要花59元就能跟上社群爆紅的Q餅風潮，整體調味被許多網友評為恰到好處，搭配微苦的可可香氣，屬於接受度高的甜點。

但也有一票人持相反意見，認為巧克力味遠蓋過開心果，內餡綠色僅具視覺效果，且認為內餡顏色過於奇特，亦有民眾評價口感，認為吃起來過甜又膩，只適合螞蟻人享用。但究竟是否好吃還是仁見智，每個人口味各有不同，若害怕吃起來太甜膩，建議可以搭配無糖茶等飲品享用。



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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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