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2026年NBA總冠軍賽G1正式開打，現場焦點除了文班亞馬（Victor Wembanyama）或布朗森（Jalen Brunson）之外，還包括受邀獻唱美國國歌的葛萊美獎歌手托蕾·凱莉（Tori Kelly）。她在聖安東尼奧Frost Bank Center以極具爆發力的嗓音演唱《星條旗之歌》，驚艷現場觀眾與球迷，被不少網友盛讚是近年總冠軍賽最出色的國歌演出之一。然而，就在外界一致稱讚她歌聲實力的同時，轉播單位的收音品質卻意外成為另一個焦點，大批球迷湧入社群平台抱怨音訊混音失衡，直呼「完全毀了這場演出」，相關話題也迅速在網路上引發熱議。為了提升總決賽的轉播氛圍，NBA官方早前就宣布，本次國歌演唱與球員出場儀式將全面整合至ABC電視網的轉播中。而托蕾·凱莉的表現顯然沒有讓官方與球迷失望。這場演出對凱莉而言意義非凡，因為這是她與丈夫安德烈·穆里略（André Murillo）於2025年11月喜迎愛子Zayden Michael Murillo後，首度在如此盛大且受全球矚目的公開場合亮相。隨著她在場中央飆出完美的高音，社群平台X（前身為Twitter）瞬間陷入瘋狂。有球迷激動大喊：「托蕾·凱莉直接把總決賽國歌給唱神了！」也有人表示：「真嫉妒今晚才第一次認識她的觀眾，我大姊可是貨真價實的『真歌手』，愛死她了！」然而，這場原本應該完美無瑕的演出，卻因為轉播單位的硬體設備而蒙上了一層陰影。許多電視機前的觀眾敏銳地察覺到音訊混音出了問題，紛紛將矛頭指向主辦單位與轉播方。有網友氣憤地留言：「你們的麥克風收音根本是毀了托蕾·凱莉的演出，直搖頭。」另一位球迷則附和：「大家都知道她超會唱！但電視轉播的麥克風和音訊混音真的把她給搞砸了，太扯了。」拋開場外的收音小插曲，本屆總決賽的對戰組合本身就充滿了十足的話題性。由當家主控布朗森（Jalen Brunson）領軍的紐約尼克隊，是自1999年以來睽違27年首度重返總決賽舞台；更可怕的是，他們帶著橫掃76人與騎士的「季後賽11連勝」不敗金身強勢踢館。而地主聖安東尼奧馬刺，則將傾盡全力捍衛主場，誓言為球隊的榮譽庫再添一面總冠軍錦旗。