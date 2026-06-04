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韓國女團aespa的成員Karina，在地方選舉投票日的前一天，因為在個人社群平台上公開了身穿鮮豔藍色服裝並配戴藍色隱形眼鏡的照片，敏感的時間點與造型顏色，再度引發大眾對於她政治立場的聯想，由於去年總統大選時，Karina才因為身穿紅色掀起軒然大波，如今又犯了相似的問題，讓許多人紛紛質疑：「又是巧合？」、「怎麼又犯了？」Karina在6月2日上傳一組照片，由於隔天6月3日就是選舉投票日，在敏感的政治氛圍下，立刻吸引了大量網友的注意，紛紛猜測照片背後是否帶有特定意圖。網友之所以會對服裝顏色如此敏感，原因在於這並非Karina第一次陷入類似的爭論。在2025年的大選期間，Karina就曾經因為公開一張身穿紅色夾克、且衣服上印有數字「2」的照片，而被外界解讀是在為特定政黨或候選人助選。當時事件鬧得沸沸揚揚，甚至連政界人士都公開提及這篇貼文，風波擴大後，Karina最終選擇將照片刪除。如今Karina在地方選舉前夕再度出現的「藍色造型」，許多網友不禁聯想起去年的風波，紛紛質疑：「又是巧合？」。韓國演藝圈過去經常有藝人因為在選舉期間穿著特定顏色的衣服、或是比出特定手勢而遭到政治解讀，因此不少粉絲認為明星在敏感時期應該更加謹慎，避免不必要的誤會。不過，也有許多粉絲為Karina發聲，認為這只是單純的舞台造型或日常穿搭分享，外界不需要過度解讀或進行政治審查。而目前引發熱烈討論的照片依然保留在Karina的IG畫面上。