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▲黃仁勳（左一）背著鴻海旗下夏普（SHARP）最新推出AI陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」。

AI教父、輝達執行長黃仁勳近日現身台北國際電腦展（Computex）引發關注。親民的他，被發現背著娃包逛展，而包裡裝的不是玩偶，而是夏普 AI 陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」，商品將於7/1在台正式開賣。如今，黃仁勳帶著它逛展，立刻引發眼尖網友關注，發文問：「這個蠻好看的欸，不知道在哪買」、「我需要……那個……」，讓黃仁勳秒變最強帶貨王。黃仁勳所到之處都吸引大批媒體、民眾追隨，穿搭行頭也引發討論，只見他穿著Dior外套、身上背著潮流「娃包」逛展，讓網友直呼：「救命超可愛，連黃仁勳也開始背娃包了。」不過，包裡不是娃娃而是鴻海旗下夏普（SHARP）最新推出AI陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」。這款「Poketomo 口袋同萌」是一個能放在口袋裡、偷偷幫你記住日常，甚至與人對話的「陪伴型AI機器人」，透過每日陪伴變成最懂你的好朋友，更有療癒作用。其三大核心亮點包括「情緒感應互動」、「進化型長期記憶」以及「療癒視覺與觸感」。自2025年底在日本上市後，三個月銷量近萬台，現在夏普的研發團隊則專為在地市場量身打造「繁體中文版」，目前官方建議售價為新台幣12,990元，5/20開放預購，並於7/1在台灣正式上市。如今，黃仁勳帶著這款還未上市的「Poketomo 口袋同萌」現身展場，讓許多網友好奇詢問：「哪裡能買？」紛紛留言直呼：「是超級可愛的Poketomo欸」、「原來是AI小寵，被黃董一背，應該會賣爆喔」、「想要同款娃包」、「我需要那個娃」、「爸爸帶貨能力一流啊。」