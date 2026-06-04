我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪隊的日本重砲手村上宗隆，憑藉著5月份在打擊區上的瘋狂開轟秀，今（4）日正式榮獲大聯盟官方頒發的美聯5月份最佳新秀獎項！這位昔日的日職「村神」不僅成功在最高殿堂證明了自己的怪力，更成為大聯盟歷史上第9位奪得單月最佳新秀的日本球員，並肩大谷翔平、鈴木一朗等傳奇前輩的腳步。進入5月份後，村上宗隆完全適應了大聯盟的投球節奏，成為白襪隊打線中最恐怖的核彈頭。他在5月份共出賽26場，在90個打數中敲出22支安打，其中包含了驚人的8發全壘打，另外貢獻18分打點、跑回21分，單月打擊三圍繳出 .244／.382／.556 的頂尖明星級身手。如此暴力的進攻數據，讓他毫無懸念地奪下美聯5月的最佳新秀。他也成為繼鈴木一朗、石井一久、松井秀喜、岡島秀樹、達比修有、大谷翔平、鈴木誠也以及今永昇太之後，史上第9位能在大聯盟舞台上摘下單月新秀桂冠的日籍好手。過去在日職（NPB）效力東京養樂多燕子隊期間，村上宗隆就曾創下單季56轟的亞洲本土球員紀錄。他在去年底決定挑戰棒球最高殿堂，透過入札制度正式旅美，最終與白襪隊簽下一紙2年3400萬美元（約新台幣10.7億元）的驚人合約。來到美國後，村上宗隆將他的「村神」威名無縫接軌，開季以來就開啟了狂轟猛炸的模式。截至目前為止，他本季已經累積了20發全壘打，高居全聯盟全壘打榜前列。這次奪下單月最佳新秀只是他大聯盟生涯的起點，球迷都在期待，這位年僅26歲的日本新生代巨砲，今年球季究竟能將全壘打紀錄推向怎樣的瘋狂境界。