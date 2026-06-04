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備戰2026，《TVBS》今（4）日公布高雄市最新民調，國民黨參選人柯志恩以39.7%落後民進黨對手賴瑞隆的40.3%，但雙方差距僅0.6%，在誤差範圍內。對此，柯志恩表示尊重，民調成長反映市民對他的信任增加，他相信自己絕對比對手更適任高雄市長，未來會持續傾聽基層。柯志恩說，對所有民調都保持尊重態度，而這段時間內民調的成長，除了反映高雄市民對我的信任持續增加，也顯示市民朋友其實對未來市長的期待，尤其是面對重大議題時，能否更具執行力、更有肩膀的去解決問題。我相信我絕對是比對手更適任高雄市長的人選。未來也會持續傾聽基層，並提出更多具體政策，絕對會讓市民有感，盡全力爭取更多人來支持。《TVBS》今公布高雄市長最新民調，國民黨柯志恩獲得39.7%的支持度、民進黨賴瑞隆則是40.%、未決定者則有19.9%；在好感度方面，柯志恩獲得36.5%的喜歡度、24.4%的民眾不喜歡、39.2%沒意見；賴瑞隆喜歡度則達31%、26.1%不喜歡、42.8%沒意見。國民黨高層昨也向《NOWNEWS今日新聞》表示，目前選情評估「台灣頭到台中都沒問題」，最大希望是高雄、屏東翻轉，立法院前院長王金平也「對高雄很有信心」。不過該高層也坦言，高雄市長參選人柯志恩缺乏中南部「氣口」，身段不夠柔軟、過於菁英，在原縣區仍有進步空間。