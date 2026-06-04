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2026年NBA總冠軍賽首戰於聖安東尼奧馬刺隊主場（Frost Bank Center）今（4）日開打，由紐約尼克隊挑戰聖安東尼奧馬刺隊。不料比賽進行期間，卻發生了一起嚴重干擾賽事的突發事件。一名狂熱球迷在未經許可的情況下突然闖入球場，試圖接近馬刺隊超級巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）並強行進行自拍，隨後立刻遭到現場安保人員當場制伏並帶離球場。本場賽事對於尼克隊與馬刺隊皆意義非凡，這是尼克隊自1973年以來首度挑戰奪冠，而馬刺隊則在文班亞馬的率領下，展現了頂級的防守實力，並於第三節一度取得雙位數領先。比賽過程中，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）雖在首節遭巴恩斯（Harrison Barnes）撞傷右膝，隨後又在第二節因馬刺球員柯內特（Luke Kornet）踩到左腳踝而不慎受傷，但他仍堅持帶傷奮戰。正當兩隊激戰之際，該名球迷無視比賽進行，逕自衝進場內直奔文班亞馬身邊，拿出手機搶拍合照。這一荒謬行徑隨即引發現場一陣騷動，安保人員迅速反應，將該名球迷壓制並移送出場。這起事件隨即在網路上瘋傳，隨隊記者與球評紛紛針對該球迷的魯莽行為表達強烈抨擊。不少資深體育記者在社群媒體上直言，這簡直是「被終身禁止進入NBA場館的教學範本」，更對該球迷如何在安保嚴密的冠軍賽舞台突破防線、甚至還有時間完成自拍動作感到匪夷所思。根據NBA賽場規定，未經許可闖入球場屬於嚴重違規行為，該名球迷恐面臨終身禁止進入NBA所有場館的處分。這場籃球最高殿堂的對決，原本焦點應在於球員的奮戰精神與戰術攻防，沒想到卻因球迷脫序行為，意外成為首戰賽後的熱議話題。