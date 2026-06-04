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驚見全面退潮！桃園房價指標案從8字頭縮水剩5字頭

▲桃園房價 天花板大縮水！住展雜誌統計 2026房市 上半年北北桃竹指標案最高單價對比。與去年青埔 8 字頭驚艷表現相比，今年最高僅剩中路重劃區的 5 字頭，整體北北桃竹房價創價動能皆明顯熄火。（圖／住展雜誌提供）

兩百萬俱樂部驚傳熄火！雙北、新竹頂級案同步創價無力

台北市跌出豪宅神壇 ：去年台北市松山區「西華璞園」坐鎮，單坪飆出 228.4 萬元，穩居 兩百萬俱樂部 的龍頭地位；然而今年前五個月登場的頂級生力軍後勁不足，目前單坪最高價為南港車站生活圈的「四季嘉禾」，成交價僅 154.3 萬元。少了解封衝刺的蛋黃區大案撐腰，首都高價市場的謹慎已不言而喻。





：去年台北市松山區「西華璞園」坐鎮，單坪飆出 228.4 萬元，穩居 的龍頭地位；然而今年前五個月登場的頂級生力軍後勁不足，目前單坪最高價為南港車站生活圈的「四季嘉禾」，成交價僅 154.3 萬元。少了解封衝刺的蛋黃區大案撐腰，首都高價市場的謹慎已不言而喻。 新北市卡關百萬門檻 ：去年板橋區遠東通訊園區憑藉「遠揚之森A+」衝上單坪 124.3 萬元的高水位；今年前五個月則由捷運三重站周邊的「東煒玉川」以 99.6 萬元拔得頭籌。雖然與百萬水位僅一步之遙，但相較該區過往已有百萬宅的成交紀錄，今年新推案尚難跟進，前景不明。





：去年板橋區遠東通訊園區憑藉「遠揚之森A+」衝上單坪 124.3 萬元的高水位；今年前五個月則由捷運三重站周邊的「東煒玉川」以 99.6 萬元拔得頭籌。雖然與百萬水位僅一步之遙，但相較該區過往已有百萬宅的成交紀錄，今年新推案尚難跟進，前景不明。 新竹奔9夢碎小幅回檔：原本市場預期今年新竹新案有機會挑戰每坪三位數（100萬元）大關，但現實卻是從去年的 89.9 萬元（鴻湛）小幅倒退嚕，今年前五個月竹北高鐵特區的「日出宏道」最高僅來到 87.9 萬元，創價動能明顯出現疲態。





專家斷言：房市目前根本沒資格全面發展價格！

房市天花板驚見鬆動苗頭？過往屢創新高的頂級指標新案，在上半年竟出現罕見的「創價無力」大倒退現象！根據最新統計今年 1 至 5 月新案的最高成交單價，發現整個在買氣疲弱下陷入停滯，各流派高價案表現全面黯淡。最令人震驚的是，過去漲勢瘋狂的桃園市，頂級案天花板單坪成交價硬生生從去年的 8 字頭跌落至 5 字頭；而台北市更直接跌出「」，引發市場高度焦慮。在這一波修正潮中，首當其衝、倒退最明顯的就是桃園市。去年中壢區青埔重劃區靠著水岸景觀宅「威均天璽」一枝獨秀，最高成交單價飆上 8 字頭（每坪 82.6 萬元）；然而隨著個案效應退燒，今年前五個月全桃園公開新案的最高價，僅剩下桃園區中路重劃區「京澄卓閱」的 57.8 萬元。最新數據顯示，當前的頂級天花板直接大縮水，退回 5 字頭的平均行情價碼。企研室總監暨發言人陳炳辰透露，現階段桃園建商與買盤對於後市幾乎「毫無期待」，建商不敢盲目拉抬價格，購屋方更無意追價購買，導致整個高價防線大舉向後退兵。不只桃園房市寒風大作，雙北與新竹的頂級指標新案也同樣面臨「高處不勝寒」的尷尬窘境，買盤完全不追價：陳炳辰直言，在投資冷氣團的盤旋下，整個已經失去盲目創高的底氣。展望後續的走向，雖然台北市大安區、新北市板橋與中和、桃園青埔及小檜溪、竹北高鐵特區等地陸續還會有指標大案登場。但若以現階段的實質創價實力來看，目前恐怕只有的新案稍微有所期待、較有機會再度挑戰價格新高，其餘各區短期內想要突破舊有高點、再現過去一飛衝天的狂漲神話，難度恐怕非常高。