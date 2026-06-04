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首爾爆發「選票荒」引發混亂

李在明的「期中考」

韓國3日舉行全國地方選舉，這也是總統李在明上任後首場大選，被視為是執政「期中考」。4日初步計票結果顯示，李在明所屬的執政黨「共同民主黨」在地方大選中狂掃橫跨絕大多數席次。被視為全國政治風向球的首爾，受到多處投開票所「選票準備不足」的爭議影響，執政黨恐將輸掉至關重要的首爾市長選舉。根據路透社報導，據韓國中央選舉管理委員會統計，截至當地時間4日上午8時，執政的共同民主黨已確定拿下釜山等重要地方政府，並在全國16個廣域市與道知事選舉中於12個地區保持領先。相較之下，在選前掌握12個地方政府的保守派國民力量黨，勢力版圖明顯縮水。然而，最受矚目的首爾市長選戰結果仍牽動全國政治神經。開票顯示，國民力量黨籍現任市長吳世勳以極其微弱優勢領先共同民主黨候選人鄭愿伍。若最終結果不變，執政黨雖在全國地方選舉大勝，卻將失去首都這項最具象徵意義的政治版圖，仍將對李在明總統帶來象徵性的打擊，這也讓外界原本預期這場選舉會成為其執政第一年「全盤全勝民意背書」的預想出現了變數。政治分析師指出，掌控首都具有舉足輕重的政治分量，即使共同民主黨成功奪下多數地方政府，若未能攻下首爾，仍可能削弱執政陣營宣稱獲得「決定性全國民意授權」的說服力。此次地方選舉也因首爾部分投票所發生選票不足事件而蒙上陰影。由於投票率高於預期，首爾至少十多個投票站出現選票用罄情況，部分選民被迫長時間排隊等候，甚至未能完成投票。選務單位隨後延長相關投票所作業時間，以處理滯留選民。事件引發部分選民及保守派團體抗議。在開票結果尚未明朗前，國民力量黨部分人士一度聚集於中央選舉管理委員會外，痛批這場選舉已被「玷污」，並要求停止計票並重新舉行首爾市長選舉，主張選舉程序已受到影響。對此，中央選舉管理委員會發表聲明致歉，並承諾將全面調查選票短缺原因，但強調相關狀況尚不足以構成延後選舉或重新投票的法律要件，因此計票工作仍照常進行。本次選舉被視為李在明政府上任滿一年的重要期中考，同時也是檢驗保守派陣營在歷經前總統尹錫悅2024年底「戒嚴失敗風波」的重創後，是否能重新重組與凝聚勢力。從目前結果來看，執政黨在全國各地均有所斬獲，甚至在向來被視為保守派鐵票倉的釜山取得突破，顯示李在明政府的經濟與改革政策仍獲得相當程度支持。分析認為，近一年來人工智慧（AI）晶片出口熱潮帶動韓國出口成長，加上股市持續走強，有助於維持李在明的高支持度，也成為共同民主黨此次地方選舉擴大版圖的重要助力。儘管首爾選情仍待最終確認，但整體而言，這次地方選舉結果顯示執政黨在全國層級依然保有明顯優勢，而保守派雖有望守住首都，卻難以阻止地方勢力版圖持續萎縮。