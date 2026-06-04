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▲《星際大戰》系列電影《曼達洛人與古古》票房輸給《後室》。（圖／翻攝自威秀影城）

英國20歲YouTuber凱恩帕森斯（Kane Parsons）執導的驚悚處女作《後室》震驚好萊塢，該片由A24公司發行，。這部低成本作品不僅刷新原創恐怖片紀錄，北美票房更直接輾壓迪士尼巨資打造的《星際大戰》系列新片《曼達洛人與古古》，讓傳統片商集體傻眼。據外媒《Variety》報導，《後室》（Backrooms）5月29日在全美上映後，。這項成績粉碎了A24公司14年來的開片紀錄，狠甩2024年電影《美國內戰》的2550萬美元（約新台幣8億元），一戰成名的凱恩帕森斯也空降成為美國影史最年輕的首映票房冠軍導演。令人驚奇的是，《後室》成功擊敗了耗資1.65億美元（約新台幣5.2億元）的超級大IP《星際大戰》，直接被《後室》踢下王座，這殘酷的數據，突顯出年輕觀眾對題材口味的大轉變。其實，凱恩帕森斯16歲時還只是個在臥室裡使用 Blender 製作恐怖短片的高中生。他將自己創作的《後室》（The Backrooms）系列上傳到 YouTube 後迅速爆紅，不僅吸引全球網友關注，更打造出屬於自己的恐怖宇宙IP。帕森斯透露，爆紅後曾有不少好萊塢片商主動接觸，希望將作品搬上大銀幕，但他擔心創作理念遭到過度干預，因此始終沒有點頭合作。對創作極度講究的帕森斯，也被外界稱為「細節控」。從場景設計到道具陳設，他都親自參與確認，忙起來甚至一天工作超過20個小時。《後室》如今正式改編成電影，並由奧斯卡影帝奇維托艾吉佛（Chiwetel Ejiofor）與坎城影后蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）主演，故事描述一名家具行店長意外闖入神祕超自然空間，在詭異未知的世界中展開驚悚遭遇，獨特的氛圍感也成為吸引觀眾的一大亮點。至於外界關心的續集計畫，即將年滿21歲的帕森斯坦言：「」暗示還有續集。他也透露，未來創作不一定會侷限於院線電影形式，甚至不排除回歸最初的模式，透過YouTube短片或免費網路影片繼續拓展《後室》的世界觀。