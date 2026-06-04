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▲ 洪男駕駛租賃自小客車闖紅燈拒檢逃逸。過程中還衝撞警方及停放路旁車輛。（圖／記者郭凱杰翻攝）

▲員警當場查獲喪屍煙彈多種毒品，依妨害公務及違反毒品危害防制條例法辦，並建請檢方聲押洪男。（圖／記者郭凱杰翻攝）

高雄市1名34歲洪姓男子今（4）日凌晨3時左右駕駛租賃自小客車闖紅燈拒檢逃逸，過程中還衝撞警方及停放路旁車輛，所幸無人員受傷，因駕駛嚴重危害公共安全。員警立即持破窗器擊破車窗當場查獲喪屍煙彈多種毒品，依妨害公務及違反毒品危害防制條例法辦，並建請檢方聲押洪男。另該案交通違規，除當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年外、警方也將依法開出總計最高可處新臺幣12萬7200元罰鍰。並建請預防性羈押。高市警局左營分局文自派出所員警於今天凌晨3時許執行巡邏勤務時，發現一輛租賃自小客車於左營區華夏路、曾子路口闖越紅燈，遂依法攔查。不料駕駛拒絕配合停車受檢，反而加速逃逸，警方立即尾隨追緝。該車沿曾子路往西行駛逃逸，最終於重治路前因道路狹窄遭巡邏車攔阻。惟駕駛仍拒絕下車接受盤查，並駕車前後衝撞警方及停放路旁車輛，現場除警車外共1輛小客車、4輛機車及1輛腳踏車車體輕微受損，無人員受傷，因駕駛嚴重危害公共安全。員警立即採取必要執法作為，持破窗器擊破車窗，順利將洪姓男子（34歲）控制並逮捕。另車內林姓女子（31歲）一併帶返派出所調查。警方於現場查扣現金新臺幣2萬8,000元、手機4支，以及毒品咖啡包6包（毛重41.27公克）、安非他命3包（毛重209.93公克）、依托咪酯2包（毛重13.18公克）、依托咪酯煙油四瓶（毛重157.31公克）、哈密瓜碇1包（毛重7.30公克）及不明膠囊1袋（毛重30.27）等證物。經初步檢驗，洪嫌毒品唾液快篩呈陽性反應，全案依妨害公務及違反毒品危害防制條例等罪嫌移送偵辦，相關案情及毒品來源將持續向上溯源追查。另該案交通違規，闖紅燈可處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰；逆向，不按遵行之方向行駛可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰；毒駕可處駕駛人新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照一年至二年，總計最高可處新臺幣12萬7200元罰鍰。左營分局呼籲，民眾切勿心存僥倖從事毒品犯罪，亦應配合警方執行公務。對於任何危害社會治安及挑戰公權力之違法行為，警方將持續強力執法，依法究辦，以維護社會秩序與市民安全。