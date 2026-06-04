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太空探索公司SpaceX預計6月12日於那斯達克上市，這場史上最大IPO備受全球投資人關注，路透披露，SpaceX週三（3日）公佈公司首次公開發行的股票價格為每股135美元，提前1週公開IPO價格，打破華爾街慣例。根據路透報導，富豪馬斯克旗下的 SpaceX意外透露計畫將首次公開募股（IPO）價格固定為每股 135 美元，募資金額高達創紀錄的 750 億美元。一名知情人士透露，這家火箭與衛星通訊公司計畫出售 5.556 億股股票。另外兩名消息人士表示，SpaceX 的目標估值為 1.75 兆美元。此次SpaceX上市引領了一波備受矚目的大型私人企業進軍市場的浪潮。多年來大型 IPO 案例相對低迷，而在 SpaceX 之後，預計人工智慧巨頭 OpenAI 與 Anthropic 也將陸續上市。SpaceX則希望透過這次公開發行創下紀錄並打破傳統。路透指出，SpaceX在向投資人進行簡報及建檔詢價（bookbuilding）之前，便先行固定發行價格，是極為罕見的做法。通常計畫上市的公司會先設定一個價格區間，以界定市場對公司估值的預期，並根據投資人需求調整最終價格。如果需求強勁，最終定價可能會落在區間上限，甚至高於區間上限後才正式掛牌。美國律師事務所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 香港高級合夥人Weiheng Chen表示，並沒有任何規定禁止 SpaceX 採用這種與以往不大相同的 IPO 固定價格方式。他認為，馬斯克只是採取了一種「要就接受，不要拉倒」的策略。這種方式對他的支持者而言行得通，在目前市場環境及缺乏可比較公司的情況下，也相當合理。美媒《彭博》則以此發行價格估算，馬斯克的淨資產約為9880億美元（約新台幣31.14兆元），且新股上市後可能以更高價格出售，馬斯克有可能在股票上市後資產突破兆美元。