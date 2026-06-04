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▲唐斯（Karl-Anthony Towns）全場15投7中，高效率繳出18分、12籃板、4助攻和1阻攻的全能成績單。（圖／美聯社／達志影像）

▲反觀痛失14分領先優勢的馬刺隊，雙核心文班亞馬（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）在末節的低迷難辭其咎。（圖／美聯社／達志影像）

NBA總冠軍賽首戰今（4）日於聖安東尼奧主場正式引爆。東區霸主紐約尼克作客挑戰西區青年軍聖安東尼奧馬刺，尼克頂住最多落後14分的劣勢，憑藉著「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）在第四節隻手遮天，最終以105：95客場逆襲馬刺，不僅成功奪走總決賽的主場優勢，更將季後賽恐怖的連勝紀錄推進至12連勝。本季季後賽高潮迭起的尼克隊，在首輪遭遇亞特蘭大老鷹時一度以1：2落後，隨後他們大覺醒豪取 11 連勝殺進總決賽，連勝期間淨勝分高達262分，寫下NBA歷史連續11場最大分差紀錄。不過，由於在東區決賽輕鬆橫掃對手，尼克足足獲得了8天的休兵時間，以逸待勞的代價便是開賽後明顯尚未找回比賽節奏。深知尼克體系核心的馬刺隊，一開賽就複製西區決賽限制「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的成功經驗，對東區決賽全票MVP布朗森祭出窒息式的包夾。受到嚴防的布朗森在第一節手感冰冷，僅打出7投1中的慘澹表現，雖然第二節逐漸加溫，但半場打完僅15投5中拿到11分並伴隨3次失誤。馬刺靠著全隊多點開花，一度建立起14分的領先優勢，半場戰罷尼克以7分暫時落後。然而，下半場戰局風雲變色。調整過後的布朗森在最關鍵的第四節再度化身救世主，他頻頻突破得手並撕裂對手防線，率領尼克單節打出瘋狂反撲一舉反超比分。布倫森全場瘋狂轟下30分、3籃板與2助攻，用無解的個人單打和巨大的破壞力，為球隊拉開進攻空間。除了布朗森外，尼克內線雙塔核心唐斯（Karl-Anthony Towns）更是此役能贏球的最大功臣。唐斯全場15投7中，高效率繳出18分、12籃板、4助攻和1阻攻的全能成績單。在雙核牽制下，主力前鋒阿努諾比（OG Anunoby）與板凳奇兵沙梅特（Landry Shamet）頻頻在外線放冷箭，兩人合力砍下28分，成為球隊逆轉的最強左右手。反觀痛失14分領先優勢的馬刺隊，雙核心文班亞馬（Victor Wembanyama）與福克斯（De'Aaron Fox）在末節的低迷難辭其咎。法國高塔文班亞馬雖然刷出26分、12籃板、2助攻、1抄截及3阻攻的全面數據，但全場高達21次出手僅命中6球，在禁區對抗上的影響力完全被唐斯壓制；明星後衛福克斯更是完全找不到準星，全場13投僅3中，手感慘不忍睹。回顧本季例行賽，尼克雖然戰績不如馬刺，但在包含例行賽與NBA盃決賽在內的4次直接交鋒中，尼克如今已取得3勝1敗的壓倒性優勢。在客場驚險逆轉搶下開門紅後，尼克全隊氣勢已經來到最高點。雙方將在休息一天後，於台灣時間6月6日繼續在聖安東尼奧展開G2對決。