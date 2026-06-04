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台積電今（4）日舉行股東常會，董事長魏哲家指出，雖然努力想漲價，讓製造晶片回收應有價值，不過台積電得到客戶信任的主因是把客戶看成夥伴關係，永續經營，不會用記憶體公司般（漲價）。另，針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的晶圓廠「Terafab」計畫直呼「祝福他」。今日股東會中有股東表示，台灣需要消耗能源製造晶片，因此客戶在享受台積電製造帶來好處的同時，是否應該負擔更多社會成本，如碳排放、水電資源消耗等，呼籲勇敢調漲價格。魏哲家回應，「我也想這樣做，正在努力」，不過台積電如果可以得到信任，是因為把客戶看成是夥伴的關係。魏哲家強調，還是要賺錢，也還是要夥伴關係。「不要突然像記憶體公司那樣，不可長久，我沒有要批評誰」，台積電要永續經營，不是那樣的公司。另，他也強調Intel是台積電前十大客戶，會保護台積電的技術跟資訊。「台積電30幾年來沒有缺乏過競爭，但我們一直贏，以後也是如此」。此外，股東也關切Elon Musk的 GigaFab晶圓廠，以及Intel的18A跟三星的晶圓代工的挑戰。魏哲家表示，台積電從來沒有缺少競爭對手，只能努力一直贏他們。CoPOS部分目前已經有 Pilot line（試產線），預計要2至3年才會大量生產。對於馬斯克的「Terafab」，他說「我唯一的結論『祝福他』」。