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▲劉嘉玲（左）和周迅（右）難得同框，兩人散發出霸氣又溫柔的大女主氣場。（圖／翻攝自微博）

香港昨（3）日舉辦的CHANEL高級珠寶會，金馬影星周迅、南韓影后金高銀、香港影星劉嘉玲三位品牌代言人罕見同框出席，在微博引爆討論，粉絲紛紛驚嘆三人同框但不落俗套，沒有明爭暗鬥的比美火藥味，反而是「各有風情、各不搶戲」的最高級氣場，盛讚這畫面簡直靈動極了。特別是平常看起來很高冷的金高銀，見到周迅竟突然1秒變迷妹，以中文對她說：「我喜歡你。」超級會撩。根據微博粉絲還原兩人的對話，金高銀先是主動提起自己也是在中國長大，周迅則溫柔笑答，表示自己聽說了，且大家都跟她說過金高銀中文很好。這話讓金高銀甜甜地笑了出來，隨後害羞地移開視線，用流利的中文告白說，「我中文其實不太好，但我很喜歡你。」周迅當晚身穿黑色V領連身裙搭配俐落短髮，51歲依然狀態良好，很有少女感，名不虛傳。金高銀則以溫柔甜笑散發著獨特的溫柔力量，站在大前輩身旁毫不怯場。劉嘉玲則大氣典雅，與周迅從容互動，現場好像在拍電影，兩大女主氣場霸氣又溫柔。有粉絲感嘆，看到她們的狀態突然就不年齡焦慮了，原來女人真的可以越活越從容。