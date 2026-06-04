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什麼是「古仔紙」？楊登嵙揭露其真實用途

▲學生以古仔紙取代傳統彩帶慶祝畢業，民俗專家提醒，古仔紙在傳統習俗中具有祭祀用途。（圖／翻攝Threads）

撒「古仔紙」如同陰間撒錢？命理師警告6類人易卡到陰

▲命理專家提醒，「6類人」遇撒冥紙較易卡到陰。（圖／楊登嵙提供）

「古仔紙」不宜當慶祝道具？廖大乙提醒避免煞到活人

畢典「冥紙雨」掀熱議！校方：學生沒有惡意

台南一所高職在日前的畢業典禮上，學生因校方禁止在畢典使用禮炮，創意發想改用「古仔紙」裝入拉炮，營造出漫天黃紙飛舞的壯觀畫面，讓現場氣氛嗨到最高點。不過飄落在地上的不是普通色紙，而是當作陰間錢財的「古仔紙」，在民間習俗有其禁忌。命理專家楊登嵙提醒，這種行為等同於在陰間「撒錢」，極易招來好兄弟，6類人要特別小心。命理專家楊登嵙回應《NOWNEWS今日新聞》表示，許多人將「古仔紙」視為普通色紙，其實「古仔紙」是一種黃色長方形的紙錢，所以也叫做「黃古錢」，或是被稱為「鼓仔紙」，這種紙錢在傳統民俗中具有神聖且特定的用途。在清明節掃墓或「培墓」時，會將「古仔紙」壓在墳墓上，稱為「掛紙」，象徵為祖先修補屋瓦。古時在七爺八爺或官將首等神將出巡時，隨神將所到之處會拋撒黃色符紙「古仔紙」，其實是要撒給過路的「無形」，祈求平安，被視為是「買路錢」或「路費」。命理專家楊登嵙強調，「古仔紙」就如同陰間的錢財，在活人聚集的場合隨意拋撒冥紙，就像是在現場「撒錢」，容易吸引周遭的好兄弟前來搶錢，「6類人」在這種場合極容易發生「卡到陰」的狀況：1、犯太歲者2、大病未癒者3、運勢不佳者4、印堂發黑者5、睡眠不足者6、飲酒人士民俗專家廖大乙認為，民俗傳統講求「陽歸陽、陰歸陰」，古仔紙通常用於神明出巡（如千里眼、順風耳、媽祖）或祭祀場合，不建議在慶祝活動中用在活人身上。廖大乙示警，如果現場民眾的氣場較弱或運勢正處於低谷，在這種漫天冥紙的環境下，很可能會被「煞到」，導致近期運勢開始走衰、變得更差。該校代理校長回應，學生是為了在畢業前留下深刻回憶，純粹出於好玩與創意，並沒有任何惡意或宗教意圖。社群上眾人則多是莞爾一笑：「沒開聲音以為是閃靈」、「請問你們畢典嘉賓是閃靈嗎」、「收一收還能燒給地基主」、「留友看畢典出大港場面，為什麼我那時候畢業沒有」。