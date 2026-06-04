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尿道阻塞「晶種」效應 醫：結石愈積愈大

一名長年在香港金融圈擔任高級主管的50多歲台灣男性，因為攝護腺肥大導致每晚夜尿達3、4次，且排尿斷斷續續，嚴重影響工作表現，檢查後確認為「攝護腺肥大合併膀胱結石」，導致尿道長期阻塞，使結石愈積愈大。顧家醫療總院長顧芳瑜提到，尿液中的無機物，如草酸鈣、磷酸鈣、尿酸等，若濃度過高時，容易析出形成細小結晶。這些結晶較常見於腎臟或輸尿管，但一般情況下，若水分攝取充足，部分微小結晶可隨尿液排出。顧芳瑜收治一名個案，因為攝護腺肥大造成尿道長期阻塞，進而形成「晶種」效應，使結石愈積愈大。醫師提到，患者因攝護腺組織嚴重壓迫尿道，導致排尿不順、尿液滯留，讓微小結晶被迫停留在膀胱內，逐漸形成「晶種」，並開始吸附更多結晶聚集附著，導致結石像「滾雪球」般愈滾愈大。顧芳瑜表示，不僅可能加劇解尿困難、頻尿等症狀，結石在膀胱內移動時更可能刮傷泌尿道引起血尿，甚至引發反覆感染與刺痛。顧芳瑜提醒，攝護腺肥大與膀胱結石常互為影響，千萬不要將排尿不順視為單純的老化而隱忍。日常預防上，除了每日應攝取足夠水分、維持良好尿量外，若出現排尿困難、夜尿增加或尿流變弱等阻塞警訊，醫師建議，儘速至泌尿科安排超音波與尿流速檢查。及早釐清病因並對症治療，才能避免小結晶逐漸演變成大結石損害泌尿道健康。