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▲SJ-D&E東海、銀赫近年頻繁來台。（圖／記者吳翊緁攝）

東海、銀赫癱瘓A11！雙帥裡面不穿帥炸

SJ頻頻來台！許願D&E大巨蛋開唱

▲▼A11今天擠滿粉絲，都是為了追星東海、銀赫。（圖／記者吳翊緁攝）

韓團Super Junior-D&E（SJ-D&E）成員東海、銀赫頻頻在台與粉絲見面，2人上週分別舉辦個人見面會、錄製《宇宙啦啦隊》之後，今（4）日再合體出席化妝品牌快閃店活動，但雙帥還沒現身就癱瘓信義三越A11，離開前還許下「SJ-D&E大巨蛋開唱」的願望，讓全場千名歌迷叫到掀頂。東海、銀赫以一身全套黑西裝登場，但仔細一看，雙帥內裏完全沒穿，深V設計又帥又性感。他們覺得台灣的一切，都給他們帶來滿滿幸福感，東海還說每次來台都有好多粉絲、媒體熱情支持，這次受邀成為品牌好友，真的很開心。銀赫提到去年11月的SJ大巨蛋演唱會盛況，大家當時熱情參與，後來不管是東海的個人巡演還是他的節目主持，還是能看到滿滿的粉絲，真的感到好幸福。活動結束前，東海跟銀赫也許願今年能再頻繁來台見E.F.F.，也希望SJ-D&E能夠在台北大巨蛋舉辦專場演唱會，讓現場千名粉絲尖叫連連。東海上週一連在新北舉辦3場粉絲見面會，銀赫則是錄《宇宙啦啦隊》總決賽，2人之後一起於1日離台，並在3日再來台，今天出席化妝品牌舉辦的快閃店活動。雙帥的魅力真的驚人，不到中午12點，信義新光三越A11一樓各櫃門口前水洩不通，許多一樓的店面最後貼心開放粉絲入店駐足，而離會場最近的Apple則是塞滿人潮，路人消費購物都寸步難行。