我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市電動三輪貨車、駕艙機車停放新規定上路。（圖／北市停車管理工程處提供）

為因應新型態車輛日益多元並提升道路停車管理效率，臺北市停車管理工程處（以下簡稱停管處）今（4）日公告規範「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」如具貨運行為，得於本市裝卸貨專用區（含營業用共用臨停區）臨時停放；另「駕艙機車」於上市後，規劃停放於本市小型汽車停車格，以維護停車秩序與公平使用原則。停管處表示，針對電動封閉式貨箱之三輪重型機車，停管處考量該類車輛多從事物流配送，具實際貨運需求，除已建議車輛監理機關該車輛須於行照明確註記為「電動封閉式貨箱之三輪重型機車」，並宣布於執行送貨作業期間，得臨時停放於本市卸貨車格，以提升配送效率並減少違規停車情形，另倘有長時間停放需求，仍依公路法規定由業者自備停車場站，不得長期占用路邊車格資源。並提醒本市貨車裝卸專用區等特殊格位遇國定假日、連續假日時，若該管制項目未標示「假日」等字樣，則維持原管制方式，不隨著放假日而改變。另就駕艙機車部分，停管處說明，該類車輛車身尺寸約為長2.47公尺、寬0.91公尺，整體體積及使用特性已接近小型汽車；本市基於停車管理一致性與安全考量，初步規劃駕艙機車應停放於小型汽車停車格，不得停放於一般機車格位。停管處進一步指出，隨著各式創新運具持續發展，未來將依實際使用情形與民眾反映，滾動檢討相關停車管理措施，在兼顧交通秩序與產業發展之下，持續優化本市停車環境，提供市民更明確且公平之使用規範。