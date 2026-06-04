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▲詹姆斯（LeBron James）22歲那年打進了總冠軍賽，但被馬刺給橫掃，在系列賽場均22分7籃板6.8助攻，投籃命中率只有35.6%。（圖／美聯／達志影像）

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）15投7中，得到18分12籃板，搶下4個進攻籃板。（圖／美聯社／達志影像）

▲卡斯特（Stephon Castle）、福克斯和文班亞馬三人合計50投16中，他們團隊命中率36%。（圖／美聯社／達志影像）

今年NBA總冠軍賽一個主題是文班亞馬（Victor Wembanyama）22歲時能取得什麼成就？他故事書的第一篇章比我們想像中更快翻過了，聖安東尼奧馬刺擊敗了「大反派」奧克拉荷馬雷霆，他做到了前輩要花數年才解決的問題，但現在紐約尼克站在了其面前，很有說服力地贏下了第一場比賽，唐斯（Karl-Anthony Towns）搖著手指，似乎是在說：「孩子，還不是時候呢！」喬丹（Michael Jordan）22歲受傷了，只打了18場比賽，他的第一座總冠軍是在27歲，第一座MVP在24歲。他多年來被困在東區，先是被譽為史上最偉大球隊之一的塞爾提克給擋下，之後又連續多次輸給了「壞孩子」活塞。直到他學會了分享球，將自己的進攻影響力為球隊所用，公牛才真正贏來突破。詹姆斯（LeBron James）22歲那年打進了總冠軍賽，他在東區決賽擊敗了那支很有競爭力的藍領活塞，完全撕碎了普林斯（Tayshaun Prince），但在總冠軍賽被馬刺給橫掃，在系列賽場均22分7籃板6.8助攻，投籃命中率只有35.6%，投籃能力不足被完全限制住。詹姆斯首座MVP在2009年得到，而直到做出「決定」投奔熱火，才在2012年奪冠，這一年他也是27歲。這並非偶然，因為球員成長存在一個軌跡圖，他們真的需要時間打磨自己的心智和技術，就算是喬丹和詹姆斯這種世代級的門面、發跡很早，但要擊敗各路諸侯，也需要時間。雙方主力球星今晚都打得不好，布朗森（Jalen Brunson）末節站了出來，不愧為最關鍵球員，但他的命中率31投12中其實算不上優秀。馬刺真正的敗因在於：文班亞馬今晚很難進入禁區，他被羅賓森和唐斯的噸位和長臂可牽制，末節多次無章法的將球往天空一拋。最終21投僅有6中。兩隊最佳球員都算是失常，雙方第二好的球星讓比賽分出了勝負，唐斯（Karl-Anthony Towns）15投7中，得到18分12籃板，搶下4個進攻籃板，而且對文班亞馬造成巨大威脅，他的切入重心很低，可以從外線直接突破文班亞馬，他作為傳球的中繼站讓尼克第二陣容多次組織起反撲，他在錯位的情況下不斷搶到進攻籃板，成為比賽勝負關鍵。而福克斯（De'Aaron Fox）作為有機會利用速度擊敗對方長人的點，今晚表現讓人失望，可能是其季後賽的傷病讓他慢了下來，今晚13投3中僅有3分。年輕的馬刺遇到一些問題，就是當對手的體型和運動能力比他們更強之時，要如何利用一些技術為自己找到出手空間。而在這方面，布朗森在最後時刻找到了方法，文班亞馬並沒有，前者投進了中距離和切入，後者發生了失誤和頭丟了一些糟糕的三分球，那就是差距。如果文班亞馬贏下這一輪季後賽，他將在「GOAT」的競爭中領先喬丹、詹姆斯一個彎道——我們假定他們都在同年齡的狀況下——他還有很長的路要走，不可能只贏得1座、2座、3座冠軍或MVP就斷定他是史上最佳，文班亞馬生涯達到的高度和長度都還不夠，然而在生涯的這個階段，他將處於領先地位，對吧？無論結果如何，我們可以在賽季後來好好聊一下這個話題，這將是一次嚴肅的討論。很明顯尼克已經給馬刺隊帶來明顯的威脅，這顯然在季後賽開打前就能看出來，在例行賽的兩次交手，馬刺都曾經領先雙位數，今天晚上也不例外，但尼克不疾不徐地找到了方式，就是能使用正確的對位和戰術贏下比賽，這對於馬刺來說可不是好消息。儘管是在今晚，馬刺延續擊敗雷霆的那種高昂士氣，哈珀（Dylan Harper）和尚帕尼（Julian Champagnie）打出如夢似幻的上半場，馬刺仍無法憑藉著他們的角色球員贏下比賽。卡斯特（Stephon Castle）、福克斯和文班亞馬三人合計50投16中，他們團隊命中率36%，三分球命中率26%。第四節尼克在最後2分16秒打出了一波11：0的攻勢，靠得是進攻籃板和防守。當然比賽之中尼克仍然存在一些弱點，布朗森可以被鎖定，哈珀單打他取得一些成效；文班亞馬幫福克斯在三分線上掩護之後，後者也可以來到罰球線得到跳投機會，但今晚他們在貫徹和執行上不如尼克。更重要的是文班亞馬需要找到在系列賽中舒服出手的方式，今晚他只投進了一些接球三分，二波籃板高難度補籃以及一次灌籃。馬刺會絕命般的在第二場進行反撲，如果他們不能做到，這個系列賽將會很快結束。