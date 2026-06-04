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NBA總冠軍賽今（4）日正式點燃戰火，由西區全票MVP文班亞馬（Victor Wembanyama）率領聖安東尼奧馬刺，在主場迎戰東區勁旅紐約尼克。不過文班亞馬的總冠軍賽初體驗全場21投僅6中，雖然靠著12記罰球攻下26分、12籃板、3阻攻，但最終無法阻止馬刺末節崩盤，以95：105吞下敗仗。賽後文班亞馬被捕捉到他在離場時瘋狂搖頭，看起來對自己的表現不甚滿意。此外，也有不少美記認為文班亞馬的進攻技巧實在太過生疏，「文班亞馬在進攻端仍然像一隻剛出生的小鹿，毫無章法與明確邏輯，技術根本還沒經過足夠打磨。」本賽季已斬獲最佳防守球員、阻攻王、年度一陣、防守一陣及西區MVP的文班亞馬，生涯對決尼克就打得不輕鬆。今日在總決賽G1碰頭，尼克顯然做足了準備，祭出高強度的包夾，有意將文班亞馬逼出禁區，不讓他舒服地在低位單打。讓文班亞馬在進攻端徹底迷航，上半場8投僅2中、次節更是3投0中，僅靠罰球進帳。文班亞馬掙扎的進攻選擇，引來美記與球評的猛烈砲轟。知名美記瓊斯（Nate Jones）在社群上直言：「文班亞馬在進攻端仍然像一隻迷途的小鹿。他的出手毫無章法、缺乏邏輯，進攻手段完全沒有經過足夠的打磨。」記者萊因哈特（Billy Reinhardt）更毒舌批評：「他現在的狀態，基本上就是一個擁有移動能力和跳投的戈貝爾（Rudy Gobert），缺乏穩定的手段去持續施壓對手。」 更有媒體喊話，要他拿出西區決賽痛宰霍姆格倫（Chet Holmgren）的氣勢去針對尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）。雙方易籃再戰後，下半場一度膝蓋受傷的文班亞馬直接拒絕下場治療，強行留在場上帶領球隊。末節當馬刺被尼克主控布朗森（Jalen Brunson）連續得分反超8分時，文班亞馬及時甦醒，先是飆進外線三分，隨後連續衝擊內線得手，率領馬刺轟出一波9：0的反擊高潮一度奪回領先。無奈馬刺最後關頭再度斷電，布朗森讀秒階段隻手遮天重新掌控局勢，馬刺無力回天。文班亞馬全場出戰37分鐘，21投僅6中、其中三分球9投2中，不過他整場瘋狂製造犯規，罰球13投12中創下季後賽生涯單場最多的罰球紀錄。這場比賽讓文班亞馬成為歷史上第3位在生涯首場總決賽就砍下至少「20分、10籃板、3阻攻」的球員，比肩傳奇鄧肯與雷納德（Kawhi Leonard），但伴隨而來的還有全場最多的6次失誤。賽後，馬刺主帥強森（Mitch Johnson）談到了球隊與文班亞馬的進攻困境：「感覺他一開局錯失了幾次投籃，尼克在身體對抗和展現防守人牆上做得非常出色。我們必須讓他在空位中移動，無論是掩護還是轉換進攻，我們需要往籃框施加更多壓力、在禁區製造衝擊，我們必須在開局階段就做得更好來確立優勢。」吞下總決賽首敗後，美國媒體《SM Highlights》捕捉到文班亞馬離場時臉色鐵青，不斷搖頭且顯得極度憤怒。帶著這股不甘與怒火，文班亞馬與馬刺在G2將會端出什麼樣的反擊，已經讓全球球迷期待值拉滿。