BTS 防彈少年團正在積極籌備世界巡迴演唱會，日前包括台灣、新加坡在內的場次也展開售票，然而在粉絲搶票之餘，BTS 成員 V（金泰亨）也分享另一個好消息，就是他在《英雄聯盟》韓服積分模式的段位來到「鑽石2」，成為伺服器前1.5％到2.5%的頂尖玩家，也讓不少網友稱 V 是「被偶像耽誤的電競選手」。
BTS V 在擁有7400萬粉絲的 Instagram 上分享限時動態，影片內容是《英雄聯盟》遊戲畫面，V 的帳號正式升階到「Diamond II」，本賽季戰績為44勝28敗，在競技實力最高的韓服，擁有超過60%勝率的優秀戰績，實力大約落在伺服器前1.5％ 到 2.5% 的頂尖玩家行列。
事實上，BTS V 在2024年時就曾達到鑽石排位，在官方系統評定中也拿到「榮譽等級5」的肯定，也就是 BTS V 在進行遊戲競技期間，是一名有「良好的運動家精神」的團隊成員。
BTS V 的限時動態曝光後，各國社群無論是否關注 K-POP 的網友們也開始大肆討論，「根本是被偶像耽誤的電競選手」、「好強....怎麼有這麼多時間玩遊戲啊」、「韓國鑽石真的不容易」、「在社群和幾千萬人分享，V 是真的很開心。」
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BTS V 的限時動態曝光後，各國社群無論是否關注 K-POP 的網友們也開始大肆討論，「根本是被偶像耽誤的電競選手」、「好強....怎麼有這麼多時間玩遊戲啊」、「韓國鑽石真的不容易」、「在社群和幾千萬人分享，V 是真的很開心。」