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台積電股價狂飆，股東會中有股東幽默直言「相信魏哲家 今年買新家」，昨（3）日收盤價2425元，比起去年股東會的950元，漲了1.5倍。不少股東關切股票分割，以及股票回購一事，台積電財務長黃仁昭指出，暫時不考慮分割股票，以及用股票回購來取代股利發放。有股東關切台積電股價高漲，是否考慮分割，董事長魏哲家笑稱，這個問題自己有問過財務長。黃仁昭說，經過研究後，現在沒有必要實施股票分割，分割後對於股東人數增加等好處，沒有顯著影響。他解釋，台股有零股交易，流動性相距不遠；目前全台500萬戶證券戶中，一半都有台積電，代表參與門檻不受影響。台積電去年現金股利配發總額，由前一年度的每股14元提高至18元。有股東關切是否股利少發一點做投資，以及用股票回購代替股利發放。魏哲家說，股利一定會一直成長回饋股東，投資則是靠賺錢能力來投資；也不會考慮回購股票。黃仁昭也表示，台積電以可持續性以及穩定增加的股利政策，加上持續性獲利成長回報股東，會繼續目前的股利政策。另有股東詢問日本停產計畫以及美國投資進度，魏哲家澄清「需求高的要死，怎麼會停產？」黃仁昭則說，投資650億美元投資還沒有用光，現在還在蓋第二個廠，第三個廠也才剛開始動工。