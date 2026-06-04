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多家醫美診所爆發針孔偷拍，地方衛生局啟動跨局處「反針孔稽查專案」，目前查核超過千家診所，有41家違規。衛福部上週公布首波裁罰名單後，本週公布最新查核截至6月3日共計1356家、相較上週262家，違規處分新增3家。醫美偷拍案違規診所名單統計，衛福部醫事司專委郭威中今（4）日表示，截至6月3日止，全台衛生局總共查核1356家、相較上週增加262家，違規處分新增3家、目前已20家被處分，包括新北市板橋區愛爾麗診所、新莊區光澤診所；另外台南一家，是研醫明診所。郭威中表示，上述3家診所皆處最高50萬、停業6個月處分。郭威中提到，自5月11日起開始進行相關查核專案，原先預定1個月內完成，但目前會陸續執行。根據衛福部上週公布「近期侵害病人隱私遭裁罰醫療機構名單」，包含光澤診所、愛爾麗診所、聖宜診所、君綺美形診所、維馨乳房外科醫院等共17診所，分別為分布在台北市、新北市、台中市、高雄市4縣市。