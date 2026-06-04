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▲《後室》引發全球恐怖片迷的觀影熱潮，片中黃色基調的神祕空間讓人留下深刻印象。（圖／采昌國際多媒體提供）

▲獅子林新光影城曾經是台北市觀眾捧為捧場的金獅、銀獅、寶獅戲院。（圖／記者蘇詠智攝）

▲獅子林的新光影城樓下，有經營其他業務，但整體環境感覺冷清、氣氛奇特，大多數逛街的人不會想走進來。（圖／記者蘇詠智攝）





本月下旬才要滿21歲的YouTube短片導演凱恩帕森斯，以千萬美元成本拍出全美票房即將破億的《後室》，上映首週末就把《星際大戰》系列最新影片《曼達洛人與古古》從冠軍打到第3名，引起全球話題。有網友推薦，在台北市的獅子林新光影城欣賞《後室》，感覺有如沉浸式體驗，因為現場的環境與氛圍，就像《後室》出現在台灣，該棟大樓也一直有靈異的傳說。《後室》描述不得志的建築師只能屈就於家具行店長的工作，某晚突然在家具行裡進入神祕詭異的空間，該空間似是無限延伸、沒有出口，還隱約有怪物的聲音，他越深入探究，越造成可怕的後果，連他的心理醫生都被捲入危機。片中的空間被黃色的壁紙包覆，剛好獅子林新光影城的牆壁也是黃色調，加上平日缺少人聲鼎沸的盛況，越看越有《後室》中神祕空間的味道。獅子林商業大樓1979年3月底開幕，新光影城原先是3家分別叫做金獅、銀獅、寶獅的戲院，當時台灣正開始流行中小型的影城，雖然3家戲院都有超過700個座位，相較於傳統1500個座位的大戲院，仍被認為是「中小型」，開幕後也維持了10多年的盛況，一度還在原先的通道處增設了個更小的廳，叫做双獅，由於不合規定被拆除，1999年經過整修後才改為新光影城。今日的獅子林，2、3樓分別是禮服出租和電玩遊樂場，但裝潢陳舊，多年未整修，絕大多數去逛西門町的人不太會想走進去，幾年前還是金馬影展還以新光影城為場地，現在全面移往信義區影城。雖然在一些不想被干擾的影迷心目中，新光影城成為銀幕大、場地寬敞、旁人不多的私房看片好所在，業績和昔日金獅、銀獅、寶獅時期相差甚遠，卻也是無可否認的事實。除了現場氣氛特殊、觀眾稀少加上黃色外觀，新光影城因為所在地曾是日本人設立的東本願寺，後來成為保安司令部保安處，關押、拷問過不少犯人，因此傳出穿鑿附會的傳說，在改建為獅子林大樓後，就有一些鬧鬼的傳聞，稱有人上廁所撞見詭異的身影，哪怕大多數的前去看片的觀眾都不一定會碰上。因為這些種種，讓新光影城和《後室》片中的氣氛更加符合，才會成了網友推薦看這部片最佳觀賞場地。