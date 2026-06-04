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儘管文班亞馬在帳面上繳出了26分、12籃板的雙十數據，但他的進攻效率卻慘不忍睹，全場21投僅6中。尼克隊的內線雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）與帶傷上陣的羅賓森（Mitchell Robinson）整晚祭出高強度的身體對抗，讓這位天才少主吃盡苦頭。
更致命的是，當文班亞馬下場休息時，尼克多次把握機會打出一波流攻勢；加上尼克主控布朗森（Jalen Brunson）在第四節完全接管比賽，單節狂砍13分（全場30分），徹底粉碎了馬刺的贏球希望。
這場慘痛的逆轉敗，讓外界對文班亞馬的評價瞬間翻盤，社群媒體上更是湧現了排山倒海的嘲諷與批評。有球迷將他與年輕時的詹姆斯（LeBron James）做比較，狠酸：「那些發誓22歲的斑馬比22歲詹皇更強的人看好了。給22歲的詹皇這支馬刺陣容，他早就拿冠軍了。竟然被羅賓森守死，真是太垃圾了。」
不僅如此，文班亞馬的對抗性與打法也成為箭靶。有網友痛批他是「只靠要犯規的軟蛋（dirty diva）」，並認為唐斯是比他更優秀的球員；也有人直指他在籃板端的疲軟：「斑馬到底有沒有來打總決賽？籃板竟然被後衛哈特（Josh Hart）搶爆。」甚至有數據粉貼出他「季後賽單打防守倒數第六」的難堪紀錄，直呼他所謂的「世代天賦」根本是個騙局。雖然一場比賽無法定義整個系列賽，但文班亞馬若不能在Game 2迅速找回統治力，這支挾帶12連勝超強氣勢的紐約大軍，絕對有能力讓大蘋果金盃美夢成真。
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