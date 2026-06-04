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紐約洋基隊的當家王牌投手柯爾（Gerrit Cole），今（4）日迎來他傷癒復出後的第三場登板。然而面對來犯的克里夫蘭守護者隊，柯爾此役慘遭對手長程火力轟炸，主投5.1局就挨了3發全壘打失掉4分。雖然洋基打線在比賽後段極力追趕，最終仍以4：5惜敗給守護者，無奈吞下近期的2連敗。而效力於守護者隊的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），此戰依舊沒有獲得上場機會，連續2場比賽坐滿板凳。去年春訓期間不幸動了手肘韌帶置換手術（TJ手術）導致整季報銷的柯爾，歷經長達1年多的艱苦復健，才終於在今年5月23日重返大聯盟賽場。今日迎來復出後的第三場戰役，柯爾在第2局就遭到守護者打者曼扎多（Kyle Manzardo）的陽春砲狙擊先掉1分，雖然洋基隨後靠著奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）的陽春彈迅速追平，但柯爾的失分危機並未就此解除。第4局上半，柯爾再度失守，被守護者強打霍斯金斯（Rhys Hoskins）夯出一發帶有兩分打點的全壘打。儘管洋基隊友卡巴耶羅（José Caballero）隨即在4局下也回敬一記陽春砲、將比分追至1分差，但續投第6局的柯爾，一上場又被守護者明星強打拉米瑞茲（José Ramírez）逮到機會，擊出單場第3發陽春全壘打。柯爾在抓下1個出局數後，又接連被敲出二壘安打並投出保送，留下一、二壘有人的殘局退場。幸好接替投球的克魯茲（Fernando Cruz）及時回神，連續解決2名打者化解失分危機。總計柯爾此役用83球主投5.1局，被敲出6支安打（包含3轟）失4分，飆出2次三振、1次保送，吞下本季首敗，賽後防禦率變為2.00，此戰他的個人最快球速則達到98.5英里（約158.5公里）。洋基打線在比賽後半段持續展現韌性，6局下靠著貝林傑（Cody Bellinger）的高飛犧牲打追回1分。不過守護者在8局上由霍斯金斯擊出適時安打，再度追加1分珍貴的保險分。關鍵的9局下半，貝林傑再度挺身而出，揮出本場個人第2支高飛犧牲打，幫助條紋軍將比分逼近至4：5的1分差距。可惜隨後上場的奇澤姆遭到三振，卡巴耶羅也僅擊出內野飛球出局，洋基最終反撲功虧一簣，在主場吞下2連敗。反觀守護者隊則收穫滿滿，陣中右投威廉斯（Gavin Williams）此役主投5.1局僅失3分，順利奪下本季第9勝，並列全大聯盟的勝投王；當家守護神史密斯（Cade Smith）雖然在9局挨轟掉1分，仍驚險守住領先，成功進帳本季第21次救援成功，傲視全聯盟，而守護者也繼續坐穩美聯中區第一的王座。