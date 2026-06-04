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近來毒駕頻傳釀嚴重死傷，行政院近期邀集相關部會研議相關作為防堵，院長卓榮泰今（4）日於院會表示，將從源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕3大面向，提出14項作為，將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑；立即研議將唾液篩檢入法，以及加大檢驗量能；就毒駕行為，全面提高法定刑度，全力緝毒並嚴懲毒駕，確保國人生命安全、維護社會治安。卓榮泰表示，面對近期依托咪酯（即喪屍煙彈）等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，政府從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為，全力緝毒並嚴懲毒駕，確保國人生命安全、維護社會治安。在源頭嚇阻方面有5項措施，第一，將依托咪酯由第二級毒品改列為第一級毒品，製造、運輸、販賣最高可處死刑。請法務部儘速召開毒品審議委員會進行審議；第二，增訂製造、運輸、販賣、供應電子煙者，課以刑責；第三，對於持有電子煙者納入行政罰，並增訂沒入規定，請衛福部儘速修正《菸害防制法》；第四，加強網路社群電子煙廣告的屏蔽措施，違者加重罰則。請數發部特別加強源頭管理；第五，加強國際緝毒合作，提升攔毒外海成效。請臺高檢署統合六大緝毒系統，持續加強查緝各類毒品及溯源偵辦工作，從源頭阻絕毒品。在強化查緝方面有3項措施，第一，立即研議將唾液篩檢入法，以及加大檢驗量能。同時，請法務部、衛福部等相關機關加速毒駕的檢驗時效，以有效阻絕不法；第二，強化校園毒品防制工作，請教育部依辨識風險、阻斷來源、即時處遇、精準輔導等4個作法，以唾液快篩輔助現行尿篩方式，推動校園反毒及防制電子煙的各項輔導措施；第三，加強邊境扣押電子煙，請財政部嚴密查緝，如有查獲立即移送裁處。在重懲毒駕方面，有6項措施，第一，就毒駕行為，全面提高法定刑度，請法務部就刑法部分儘速提出修正草案；第二，毒駕吊銷駕照，並且3年內不得考照；毒駕致人重傷或死亡者，或2次毒駕者，終身吊銷駕照；第三，毒駕累犯罰鍰加9萬，按次累計加罰，第3次毒駕罰鍰無上限；第四，課予同車乘客責任，罰鍰6000元至1萬5000元；第五，毒駕遭吊銷駕照期間，若無照駕駛情或無照毒價都會加重處罰；第六，毒駕車輛不問所有人，一律直接沒入。請交通部修正《道路交通管理處罰條例》，遏止毒駕犯罪。卓榮泰表示，近期以來社會各界、立法院朝野各政黨委員，相當關心毒駕議題，政府絕對會以毒駕零容忍的態度嚴厲執法。此次涉及5項以上的法令修正，請各相關部會以最快速度完成法制修正、落實相關配套，務必讓法律、政策及執法面相輔相成。院長也呼籲各級政府、社會各界，共同打擊犯罪，以達到抑制毒駕及防堵毒品，實現無毒家園、無毒校園、安全健康的台灣。