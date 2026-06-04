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暑假出國旅遊旺季即將到來，加上颱風季節逼近，外交部昨（3）日提醒，國人若已規劃7、8月出國行程，應提前確認護照效期，若有申請或換發需求，務必及早安排，以免遇上颱風停班停課，影響申辦或領取護照時程。外交部提醒，颱風季節將至，國人若有出國規畫，務必提前檢視護照效期，有申換需求者請預為安排。首次申辦護照的國人，請多利用戶政事務所提供「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，可就近於戶所申辦護照。外交部指出，符合相關申辦資格者亦可利用「有條件式線上申換護照」便民措施，避免因颱風宣布停止上班，影響申換護照及領取護照時程。另外，外交部也提醒，事先備妥6個月內符合護照規格的照片，並不得使用合成、鏡像（左右臉相反）及修圖致與申請人樣貌不符的照片，詳細說明請參照外交部領事事務局官網「晶片護照照片規格」。