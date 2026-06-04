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NBA總冠軍賽今（4）日火熱開打，紐約尼克在客場頂住最多14分落後，最終以105：95逆襲聖安東尼奧馬刺，成功偷走主場優勢。這場大轉折的勝利讓紐約球迷陷入瘋狂的同時，更一舉寫下多項載入史冊的爭冠神蹟。根據歷史數據統計，拿下總決賽首戰的球隊奪冠機率接近7成，這讓尋求53年來首冠的尼克隊佔據絕對優勢。大蘋果球迷甚至在麥迪遜廣場花園（MSG）的直播派對中瘋狂高喊「Knicks in four」，氣勢完全壓過聖城。在NBA總決賽歷史上，贏得第一場比賽的球隊最終有55次成功捧杯，奪冠機率高達69.6%。不僅如此，尼克此役更直接砸碎了馬刺隊史的「不敗神話」。今年是在馬刺隊史7次闖進總決賽中，首度吞下G1敗仗，同時也是隊史第一次在總決賽系列賽中陷入落後。經此一役，尼克隊將今年季後賽的連勝紀錄推進至驚人的12連勝，追平了1998-99賽季的馬刺，並列為 NBA歷史上單一季後賽第二長的連勝紀錄，僅次於2016-17賽季金州勇士的15連勝。此外，這也是尼克在今年季後賽的客場7連勝，同樣並列歷史第二長。尼克隊能創造歷史，布朗森（Jalen Brunson）居功厥偉。他在第一節末段因膝蓋遭到馬刺前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）撞擊，一度一跛一跛地返回更衣室；第二節又驚傳扭傷腳踝。然而，這兩次傷退驚魂完全沒有澆熄他的勝負欲。第四節尾聲，當馬刺巨星溫班亞馬（Victor Wembanyama）靠著罰球以95：94短暫反超比分時，布倫森在倒數2分16秒時於底角飆進無情的逆轉三分彈，隨後率隊打出一波11：0的殘酷攻勢直接帶走比賽。布朗森在第四節獨砍13分，全場狂轟30分、10助攻，成為自1970年傳奇中鋒里德（Willis Reed）在總決賽G1狂轟37分以來，首位在總決賽首戰砍下至少30分的尼克球員。加上唐斯（Karl-Anthony Towns）挹注18分、12籃板，以及阿奴諾比（OG Anunoby）進帳17分，完全體尼克展現恐怖深度。當G1終場的哨音響起，聚集在紐約麥迪遜廣場花園觀看同步直播的數萬名尼克球迷徹底嗨翻。按捺不住激動情緒的紐約瘋狂粉絲，竟然集體在現場高喊「Knicks in four」，公然向馬刺叫板。