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紐約洋基隊近期的傷兵名單恐再添重大變數！明星隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）在今（4）日對陣克里夫蘭守護者隊的比賽中，連續第2場比賽高掛免戰牌、坐在板凳席觀戰。儘管洋基醫療團隊與紐約當地的專科醫師均初步診斷其右側肋骨附近為骨挫傷，但為了進一步釐清病情，球團已緊急安排他接受更密集的影像追加檢查，情況似乎比預期中更加需要謹慎應對。洋基隊今日以4：5惜敗守護者隊，總教練布恩（Aaron Boone）在賽後記者會上主動向媒體更新了賈吉的最新傷情。布恩指出：「他（賈吉）會再回去做更多的影像檢查，醫療團隊只是想要針對一些更特定的位置，取得更清楚的資訊，所以我們稍晚才會有更進一步的消息。」這起傷勢是在洋基日前作客奧克蘭運動家隊的系列賽期間爆發，當時賈吉向球隊回報右側肋骨附近出現不適感，隨後便缺席了本季首場比賽。原本教練團評估應無大礙，但如今球團大動作安排追加深層檢查，代表賈吉的傷勢可能隱藏其他變數。布恩也透露，賈吉其實過去幾週也一直在與右肩不適奮戰，通常只有在揮棒時才會產生痛覺。由於自洋基在先前的系列賽結束後，賈吉本人尚未公開接受媒體聯訪，加上他自己也無法明確指出是在哪一次的具體撲接或揮棒（Play）中受傷，更增添了傷勢診斷的難度。事實上，賈吉身體亮紅燈的警訊早已反映在賽場數據上。自5月11日以來，他的打擊狀態出現明顯下滑，累計68個打數中僅敲出14支安打，單月打擊率跌至2成06，並只有1發全壘打、8分打點與高達19次的三振。本季截至目前出賽59場，打擊三圍為 .248／.375／.533，累積17轟與38分打點，表現相比過往幾季可以說是有不小的落差。對於是否會將這位當家看板球星放入傷兵名單（IL）？洋基球團至今仍未做出最終定案，但也完全沒有排除這個可能性。布恩總教練強調：「我們目前的大前提，只是想釐清現在到底面對的是什麼狀況，接著才能擬定接下來的行動方針，並大致掌握他回歸的時間表。」面對隊長可能長期缺陣的危機，今日吞下本季首敗的洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）受訪時也顯得神色凝重：「賈吉對我們來說顯然非常重要，他一直都能打出很棒的棒球，在休息室也總是帶來很好的正面能量。」柯爾無奈表示：「球員受傷總是很難受，但不幸的是，這也是棒球比賽的一部分。作為一支球隊，我們必須在這種艱難的情況下想辦法有人站出來，這就是我們接下來要做的事。」在條紋軍正值連敗的低迷期，如何填補「法官」缺陣的火力與精神空缺，將是洋基接下來的最大考驗。