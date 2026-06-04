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中度磁暴來襲！氣象署警告：影響長達21小時

▲中央氣象署發布太空天氣警示，受太陽閃焰與日冕物質拋射影響，台灣時間6月4日晚間起將出現長達21小時的地磁擾動，規模最高達中度等級。（圖／中央氣象署）

磁暴會影響人體！電磁敏感體質更有感 常見4大症狀曝光

▲磁暴期間部分民眾可能出現頭痛、失眠、心悸、情緒起伏等狀況，尤其電磁敏感體質族群更容易感受到不適。（圖／記者陳明中攝）

磁暴期間如何降低不適？醫師建議5招自保

▲磁場變化也可能干擾人體神經系統，導致頭痛、胸悶、失眠、注意力不集中等情況，建議維持規律作息、減少藍光暴露及適度運動，有助降低不適感。（圖／取自Unsplash）

新一波地球磁暴來襲！中央氣象署榜示，受到太陽表面連續發生2起M級、1起X級太陽閃焰及日冕物質拋射影響，6月4日晚間11時起地磁擾動明顯增強，預計持續約21小時，並短暫達到中度磁暴等級。台北榮總遺傳優生科主任張家銘提醒，磁暴期間部分民眾可能出現頭痛、失眠、心悸、情緒起伏等狀況，尤其電磁敏感體質族群更容易受到影響，建議可以透過維持規律作息、減少藍光暴露及適度運動等4招，幫助降低不適感。氣象署太空天氣作業辦公室表示，太陽表面活躍區於6月3日接連發生2起M級及1起X級太陽閃焰，且都伴隨顯著日冕物質拋射（CME）事件。相關物質於6月4日午夜通過近地太空環境，使行星際空間的太陽風密度與風速明顯增加，因此預估地磁擾動將顯著增強，並持續影響約21小時。根據預測，此波磁暴最高將短暫達到中度等級。氣象署提醒，衛星導航系統、低頻與高頻無線電通訊可能發生短暫中斷，極光活動範圍最低甚至可能出現在磁緯50度地區。磁暴發生期間，部分電力系統保護裝置可能出現假警報情形，需透過電壓修正降低影響；人造衛星部分設備則可能出現電荷累積現象。此外，低軌道人造衛星因大氣阻力增加，飛行阻力也會跟著上升，因此必須進行姿態修正，以維持正常運作。相關單位已持續監測太空天氣變化，掌握後續影響。台北榮總遺傳優生科主任張家銘表示，地磁風暴可能影響人類的心臟、睡眠與情緒狀態，如果近期感覺心浮氣躁、難以入眠，部分原因可能與磁暴有關。不過每個人體質不同，並非所有人都會明顯感受到變化。張家銘指出，磁場擾動可能干擾交感神經系統，導致血壓升高、心跳不規則，對高血壓、心律不整或動脈硬化患者而言，屬於潛在風險。同時，大腦與荷爾蒙調節也可能受到影響，使部分人出現頭痛、失眠、夢境增多、思緒混亂，甚至短暫記憶模糊與注意力不集中等情況。研究顯示，部分民眾屬於「電磁敏感體質」（Electromagnetic Hypersensitivity），對極低頻磁場（ELF-MFs）特別敏感，因此在地磁擾動期間更容易出現不適。電磁敏感體質在磁暴期間常見症狀包括：近期就有網友在Threads發文表示：「請問最近在磁暴嗎？人有夠不舒服。」貼文曝光後，不少人留言分享自身狀況，「昨天頭痛一整天，吞兩顆止痛藥才勉強睡著」、「我昨天劇烈頭痛，這兩三天加今天都睡不好」、「我只知道今天超級不舒服」、「已頭痛三天，需要打針止痛，撐不住的痛」。《NOWNEWS》記者從前一晚也開始出現頭暈症狀，身邊友人則有頭暈、失眠等情形。面對磁暴期間可能出現的不適症狀，張家銘表示，根據醫學研究與臨床建議，可透過以下方式協助身體維持穩定：醫師提醒，雖然磁暴對人體健康影響仍有不少研究持續進行中，但若近期出現明顯頭痛、心悸或睡眠品質下降等情況，仍可透過調整生活作息與適當休息，減少身體負擔。