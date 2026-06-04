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▲尼克隊將季後賽連勝紀錄推進至恐怖的12場，並列NBA歷史第二；他們帶著不敗氣勢強勢踢館，讓馬刺隊史首度在總冠軍賽吞下G1敗仗。（圖／美聯社／達志影像）

聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽的「Game 1不敗神話」正式畫下句點。2026年總冠軍賽首戰，馬刺在主場一度握有14分領先優勢，卻遭紐約尼克上演逆轉秀，最終以95：105吞敗，不僅成為隊史7度闖進總冠軍賽以來首度在G1落敗，更是隊史首次在總決賽系列戰陷入落後局面。另一方面，尼克當家球星布朗森（Jalen Brunson）帶傷轟下30分、10助攻，成為繼1970年傳奇中鋒威利斯・瑞德（Willis Reed）後，首位在總冠軍賽首戰攻下30分的尼克球員，寫下相隔56年的隊史紀錄。尼克隊能上演這場驚天逆轉，當家主控兼隊長布朗森（Jalen Brunson）絕對是首功之臣。儘管首節被對手壓到右膝，次節又疑似扭傷腳踝，但他依然忍痛帶傷死鬥，全場狂砍最高的30分與10次助攻。在第四節戰況最膠著之際，布朗森單節獨拿13分，更在終場前2分16秒飆進反超比數的底角三分球，帶動球隊打出一波11比0的猛烈攻勢收尾。他也成為繼1970年傳奇名宿威利斯·瑞德（Willis Reed）後，首位在總決賽G1攻下30分的尼克球員。同時，這場勝利也讓尼克隊在NBA季後賽歷史冊上狠狠記上一筆。他們將季後賽連勝紀錄推進至12場，正式追平1998-99賽季的馬刺，並列史上單屆季後賽第二長連勝（僅次於2016-17賽季勇士的15連勝）。此外，尼克也拿下了客場7連勝，同樣追平史上第二長紀錄，展現了無與倫比的客場抗壓性。幾家歡樂幾家愁，這場敗仗讓馬刺隊瞬間跌入完全陌生的困境。這不僅是聖安東尼奧隊史7次打進總冠軍賽以來，首度在Game 1吞下敗仗，更是隊史首次在總決賽系列戰中處於「落後」局面。被寄予厚望的馬刺少主文班亞馬（Victor Wembanyama），儘管帳面上繳出26分、12籃板，但在尼克強悍的防守下，全場21投僅6中，進攻端嚴重當機。馬刺在第三節中段一度手握14分的大幅領先，卻被尼克以一波22比9的攻勢無情抹平。如今，帶著歷史連勝氣勢的尼克佔盡上風，週五同樣在弗羅斯特銀行中心開打的Game 2，對年輕的馬刺而言，已然成為退無可退的生死保衛戰。