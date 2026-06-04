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美方肯定台美密切合作打擊跨國犯罪

▲美國國土安全調查署駐台辦公室主任盛偉安，稱解送劉喬安返台是美台合作打擊跨國犯罪、維護正義的努力中，寫下重要的一頁。（圖／翻攝畫面）

劉喬安在波士頓旅館被捕時傳情緒激動失禁

▲劉喬安曾被封為「太陽花女神」。（圖／劉喬安臉書）

潛逃美國7年的「太陽花女王」劉喬安，去年在波士頓被捕，之後在我國刑事局與美國國土安全調查署（HSI）及執法行動遣返局（ERO）的共同努力下，預計今（4）日將把劉喬安解送遣返回台。美國國土安全調查署駐台辦公室主任盛偉安（Brian Sherota），稱解送劉喬安返台是美台合作打擊跨國犯罪、維護正義的努力中，寫下重要的一頁。盛偉安指出劉喬安在遭到台灣桃園地方檢察署通緝後，於2019年5月逃往美國，且在美國繼續從事犯罪活動，包括向台灣演藝圈相關客戶販售非法毒品。為追查其行蹤，美國國土安全調查署與台灣刑事警察局自2023年起就密切合作。盛偉安感謝我國刑事局在本案中的投入與協助，稱正是刑事局提供了關鍵情資，使美國國土安全調查署得以確認劉喬安藏匿於美國的行蹤，才能進而鎖定其落腳處並將其逮捕。盛偉安表示，雙方執法人員並肩作戰、共享情資，才能讓潛逃海外的通緝犯無法逃避法律制裁，也有效瓦解跨國犯罪網絡對社會安全所造成的威脅。盛偉安表示，將繼續與台灣及世界各地的執法夥伴合作，確保犯罪嫌疑人無法藉由跨國逃竄規避法律責任，透過更緊密的夥伴關係，共同維護國際社會安全與法治秩序，在打擊跨國犯罪的戰役中，持續產生深遠的影響。我國刑事局之前曾說明，劉喬安在美國涉嫌與友人一同以包裹藏放毒品古柯鹼的方式，將毒品郵寄回台，因台灣收貨人被查獲，才咬出劉喬安在美國涉及販運毒品。當時通知劉喬安到案說明、開庭未果，於是提供相關情資給美國警方協助查緝。劉喬安於2019年5月入境美國，輾轉待過多個城市，按規定劉喬安在2019年8月就應離開，但在期滿後劉喬安依舊滯留美國，與友人合作持續進行販運毒品的犯罪行為，最終於2025年1月22日在波士頓一家旅館被捕。據傳劉喬安被捕當下情緒激動，不願意配合，甚至還有出現失禁狀況，對比當年「太陽花女神」時間的意氣風發，崩壞狀況讓人不勝唏噓。之後又有消息指出，劉喬安在美國是與香港黑幫「十四K」成員合作販毒，「十四K」來頭不小，傳聞也與東南亞詐騙集團有關，還曾在2019年香港反送中運動期間上街攻擊民眾。除了販運毒品，劉喬安身上還揹了詐欺、侵占等罪，也曾被依偽證罪起訴，之前還被爆出假借公益名義斂財，援交、包養等黑歷史，可謂爭議連連。