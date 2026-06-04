Threads上有民眾貼文表示，最近開始瘋玩《皮克敏》，但卻發現很耗電，手機容易有卡卡燙燙的感覺，檢查自己的iPhone 13 128GB，電池健康度目前剩下71%，因此上網求救，是否要換原廠或副廠電池繼續使用，還是直接換新手機？有內行人建議，如果手機還能用，換原廠電池會是性價比最高的做法。
iPhone 13玩《皮克敏》更耗電？
一名網友近日在社群平台發文表示，自己的iPhone 13已陪伴約4年半，雖然平常使用大致正常，但近期因為常玩《皮克敏》，明顯感受到手機發熱、耗電加快，甚至偶爾出現卡頓情況。由於目前電池健康度已降至71%，讓他好奇詢問其他人：「到底該換電池繼續撐，還是直接換新手機比較划算？」
貼文曝光後，引發不少iPhone用戶共鳴，許多人認為，手機用久後電池老化是正常現象，尤其像《皮克敏》這類需要定位、背景活動、螢幕長時間開啟的遊戲，本來就容易增加耗電與發熱感。
網友一面倒建議：先換原廠電池
不少網友分享自身經驗，認為若手機沒有摔壞、鏡頭正常、儲存空間也夠用，單純更換電池會是最省錢的選擇。有網友表示，自己的iPhone 12 Pro電池健康度掉到70%左右，換原廠電池後，續航力幾乎回到接近新機狀態，日常使用感受差很多。也有人認為，iPhone其實用6至7年並不罕見，只要中途更換一次電池，通常還能再戰好幾年。甚至有果粉開玩笑說：「不是手機老了，是皮克敏太操勞了。」
電池低於80%不等於該換手機
一名自稱iOS工程師的網友則分析，許多人看到電池健康度低於80%，第一反應就是想換手機，但其實「電池老化」與「手機不堪使用」不能直接畫上等號。若目前手機效能仍能滿足日常需求，拍照、儲存空間、螢幕顯示與整體體驗也沒有明顯不足，先更換原廠電池通常是CP值最高的做法。
iPhone電池換原廠還是副廠？
iPhone 13蘋果官方維修價格為2990元，根據《NOWNEWS》記者了解，部分原廠授權的維修中心會不定時的推出維修優惠，街邊維修中心副廠價格為1200元，價格相差頗大。但即便貴，還是建議換原廠，因為曾有民眾血淚分享，換副廠電池，但一年半就膨脹了，還有人買副廠電池掉電量很不穩。根據以往經驗，換上原廠電池至少可以再戰2年。
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一名網友近日在社群平台發文表示，自己的iPhone 13已陪伴約4年半，雖然平常使用大致正常，但近期因為常玩《皮克敏》，明顯感受到手機發熱、耗電加快，甚至偶爾出現卡頓情況。由於目前電池健康度已降至71%，讓他好奇詢問其他人：「到底該換電池繼續撐，還是直接換新手機比較划算？」
貼文曝光後，引發不少iPhone用戶共鳴，許多人認為，手機用久後電池老化是正常現象，尤其像《皮克敏》這類需要定位、背景活動、螢幕長時間開啟的遊戲，本來就容易增加耗電與發熱感。
不少網友分享自身經驗，認為若手機沒有摔壞、鏡頭正常、儲存空間也夠用，單純更換電池會是最省錢的選擇。有網友表示，自己的iPhone 12 Pro電池健康度掉到70%左右，換原廠電池後，續航力幾乎回到接近新機狀態，日常使用感受差很多。也有人認為，iPhone其實用6至7年並不罕見，只要中途更換一次電池，通常還能再戰好幾年。甚至有果粉開玩笑說：「不是手機老了，是皮克敏太操勞了。」
電池低於80%不等於該換手機
一名自稱iOS工程師的網友則分析，許多人看到電池健康度低於80%，第一反應就是想換手機，但其實「電池老化」與「手機不堪使用」不能直接畫上等號。若目前手機效能仍能滿足日常需求，拍照、儲存空間、螢幕顯示與整體體驗也沒有明顯不足，先更換原廠電池通常是CP值最高的做法。
iPhone電池換原廠還是副廠？
iPhone 13蘋果官方維修價格為2990元，根據《NOWNEWS》記者了解，部分原廠授權的維修中心會不定時的推出維修優惠，街邊維修中心副廠價格為1200元，價格相差頗大。但即便貴，還是建議換原廠，因為曾有民眾血淚分享，換副廠電池，但一年半就膨脹了，還有人買副廠電池掉電量很不穩。根據以往經驗，換上原廠電池至少可以再戰2年。