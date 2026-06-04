2026年NBA總冠軍賽首戰，聖安東尼奧馬刺在主場一度取得14分領先優勢，卻仍遭紐約尼克以105：95逆轉吞敗，不僅丟掉主場優勢，也讓隊史總冠軍賽G1不敗紀錄正式告終。從比賽內容來看，馬刺並非單純輸在關鍵球處理，而是整場暴露出兩大致命問題：禁區防守未能發揮預期壓制力，以及外線火力在下半場全面熄火。當尼克逐漸掌控比賽節奏、布朗森（Jalen Brunson）接管戰局後，馬刺始終找不到有效回應。如今系列賽率先陷入0：1落後，接下來的G2不僅關係主場是否失守，更可能成為左右整個總冠軍賽走向的關鍵分水嶺。

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馬刺G1不敗神話破滅！禁區失守與後場防線崩盤

這場敗仗對馬刺而言，不僅是丟失了主場優勢，更代表著一項傲人紀錄的終結，這是馬刺隊史過去6度打進總決賽以來，首度在G1吞下敗仗，此前戰績為完美的6勝0敗。

儘管馬刺陣中擁有全聯盟最具威嚇力的防守巨獸文班亞馬（Victor Wembanyama），但尼克全隊卻絲毫未被他的巨大陰影所震懾。尼克反其道而行，強勢挑戰油漆區，最終在禁區得分上以50比42徹底撕裂了地主隊的防線。此外，馬刺的後場防線也面臨嚴峻考驗，福克斯（De'Aaron Fox）、卡斯特（Stephon Castle）與哈珀（Dylan Harper）等人在下半場完全無法限制住殺紅了眼的尼克主控。

▲紐約尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）全場狂轟30分，其中19分集中在下半場，完美接管第四節，率隊完成驚天逆轉。（圖／路透／達志影像）
▲紐約尼克當家主控布朗森（Jalen Brunson）全場狂轟30分，其中19分集中在下半場，完美接管第四節，率隊完成驚天逆轉。（圖／路透／達志影像）
布朗森隻手遮天！　尼克勝利方程式浮現

尼克全場比賽僅僅領先了19分31秒，但他們卻在最關鍵的時刻掌握了戰局。這一切都要歸功於隊長布朗森（Jalen Brunson）在第四節挺身接管比賽，攻下全場最高的30分，其中高達19分集中在下半場，第四節更是隻手遮天。

這項表現也讓布朗森達成了生涯在尼克的第38次季後賽單場25+，高居隊史第二，僅次於「大猩猩」尤英（Patrick Ewing）的43次。更有趣的是，當布朗森在本季季後賽得分突破30分時，尼克的戰績是完美無瑕的6勝0敗。尼克目前的勝利方程式非常明確：「比賽前段靠唐斯（Karl-Anthony Towns）撐起大局，關鍵時刻交給布朗森接管比賽。」

▲馬刺主場與隊史總決賽首戰不敗神話正式破滅，全隊除了尚帕尼外，三分線外手感冰冷，急需在Game 2迅速找回外線準星。（圖／路透／達志影像）
▲馬刺主場與隊史總決賽首戰不敗神話正式破滅，全隊除了尚帕尼外，三分線外手感冰冷，急需在Game 2迅速找回外線準星。（圖／路透／達志影像）
馬刺三分狂打鐵成致命傷！　成G2反彈關鍵

馬刺在第三節一度握有14分的大幅領先，但在尼克加強退防後，馬刺的進攻卻像溜滑梯般墜入谷底。尤其最大的致命傷在於馬刺慘不忍睹的外線手感。除了尚帕尼（Julian Champagnie）延續西決的火燙手感飆進5記三分球外，其餘輪替球員在外線合計僅有悽慘的33投6中（命中率18.2%）。

馬刺在季後賽的三分效率原本高居全聯盟第4，如今他們只能期盼在6日的Game 2中，包含文班亞馬、福克斯與瓦塞爾（Devin Vassell）等人能迅速找回準星，否則這支年輕的黑衫軍將陷入前所未有的絕境。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...