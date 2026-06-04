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NBA總冠軍賽今（4）日迎來聖安東尼奧馬刺隊在主場迎戰紐約尼克隊的激烈對決。最終，本場比賽實力更勝一籌的尼克隊反客為主，以105：95擊敗馬刺隊，順利在客場帶走勝利。尼克隊當家明星後衛杰倫·布朗森（Jalen Brunson）此役雖然手感並非絕佳，但仍扛起進攻大旗，全場31投12中，罰球 4 罰全中，依舊轟下全場最高的30分，尤其是第四節單節砍下13分，是球隊贏球的關鍵先生。除了在場上持續用得分貢獻火力外，布朗森在場下所展現的超凡領袖氣質，更是尼克隊今晚能夠在客場頂住壓力的重要關鍵。賽後，尼克隊總教練布朗（Mike Brown）接受媒體聯訪，談到比賽中段球隊一度因判決陷入情緒焦躁時，他特別點出並大力稱讚了布朗森的成熟表現。布朗教練坦言，當時場上的氣氛非常緊繃，包含教練團在內的所有人情緒都快要失控。「我們那時候都對裁判抱怨得太多了，」布朗總教練笑著說道，「而布朗森的表現真的很棒。他當時直接對我說：『閉上你那該死的嘴。』」布朗總教練透露，布朗森當時不僅直接叫總教練閉嘴、安撫教練團的情緒，甚至還轉過身去要求團隊其餘球員也全部保持冷靜，專注在比賽本身，絕對不要再去理會裁判的判決。對於愛將這種近乎「越權」卻極具效果的強勢舉動，布朗教練不僅沒有生氣，反而給予高度評價：「你知道他這樣做真的很棒，因為我們當時確實都有點要瘋了。」在季後賽這種高強度的戰場上，球員往往容易受到哨音影響而情緒潰堤，布朗森今晚在攻防兩端以身作則，更在關鍵時刻用強硬的「控場」手段拉回全隊的理智線，這份強大的心理素質與更衣室話語權，無疑再次證明了他就是這支紐約大軍毫無爭議的當家少主。