115學年度大學申請入學第二階段甄試結果全數出爐，今年共有 4 萬 9,425 名考生取得分發資格。大學甄選入學委員會提醒，申請入學二階登記於今（4）日起限時兩天開放，不論正取或備取、甚至「只錄取一間學校」的考生，若未在期限內完成網路就讀志願序登記，一律視同放棄錄取資格，辛苦成果直接全泡湯！
🟡 限時兩天！登記志願序時間與防卡關瀏覽器
根據大學甄選入學委員會網站公告，網路登記系統開放的時間非常短暫，請考生與家長務必把握黃金時間：
🟡 兩大防呆地雷！「只中一間」也要填、特種生密碼先設定
本次申請入學二階登記有兩大容易被忽略的隱形地雷，請高規格檢查：
🟡 排除條款與避坑提醒！這些人不得登記、填志願先看輔導名單
雖然今年提供 5 萬 4,340 個名額，但若考生屬於以下特殊狀況，則不得再參加本次的申請入學志願序登記：
這場限時 2 天的大戰落幕後，全國統一分發的最終結果，預定將於 6 月 11 日（下週四）上午 9 時整 正式放榜。
分發名單將準時公告於大學甄選入學委員會官方網站。甄選會再次提醒，今年度將「不另行寄發」任何紙本的書面錄取通知單，放榜當天請考生務必自行上網查詢，以免遺漏重要升學權益。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據大學甄選入學委員會網站公告，網路登記系統開放的時間非常短暫，請考生與家長務必把握黃金時間：
- 開放日期：6 月 4 日（四）至 6 月 5 日（五）
- 登記志願序時間：每日上午 9 時起至下午 9 時止
- 系統建議瀏覽器：甄選會強烈建議考生使用 Google Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 進行操作，避免使用非主流瀏覽器導致送出失敗。
本次申請入學二階登記有兩大容易被忽略的隱形地雷，請高規格檢查：
- 地雷一：誤以為「只錄取一間校系」就不用登記
甄選會嚴正警告，錄取生（含正、備取生）無論是錄取多個校系，還是「僅錄取單一校系」之錄取生，通通都必須完成網路就讀志願序登記，否則一律不予分發，直接視同放棄。
- 地雷二：離島與原住民公費生未先設定個人密碼
本次登記除了申請入學錄取生外，還包含「師資保送甄試」與「醫事人員養成計畫公費生甄試」的錄取生。這兩類特殊管道考生，必須先至「個人密碼設定」系統完成密碼設定，才能進入就讀志願序登記。
雖然今年提供 5 萬 4,340 個名額，但若考生屬於以下特殊狀況，則不得再參加本次的申請入學志願序登記：
- 繁星推薦已錄取：經 115 學年度大學「繁星推薦」第八類學群錄取者，不得登記。
- 特定藝術系所已報到：同時經國立臺北教育大學音樂學系、國立臺北藝術大學音樂學系及美術學系錄取並完成報到者，不適用統一分發。
🔥 網頁選填特別加碼提醒： 為了保障未來就學權益，建議考生在送出志願序前，可先至「教育部大專校院校務資訊公開平台」查詢最新的專案輔導學校名單資訊，避免誤踩地雷學校。🟡 統一放榜日！分發結果下週四早上 9 點網頁開獎
這場限時 2 天的大戰落幕後，全國統一分發的最終結果，預定將於 6 月 11 日（下週四）上午 9 時整 正式放榜。
分發名單將準時公告於大學甄選入學委員會官方網站。甄選會再次提醒，今年度將「不另行寄發」任何紙本的書面錄取通知單，放榜當天請考生務必自行上網查詢，以免遺漏重要升學權益。