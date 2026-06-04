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國民黨立委翁曉玲今（4）日陪同軍公教團體召開記者會，喊話建立制度化、法制化、透明化的公教薪資調整機制。與會軍公教代表、新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南直言，「軍攻教調薪，至少要在10%以上，我想這一點都不過分，因為我們今年完全沒調薪」。更說基本工資從2012年到2027年調幅超過60%、軍公教卻只調了4次、14%，相對剝奪感非常重要，如果軍公教調薪，才能帶動勞動階級一起調薪。翁曉玲今和全國16個軍公教團體協會召開記者會，她說作為軍公教一份子有幸到立法院服務，最重要的任務之一，就是要維護軍公教權益，為軍公教喉舌、反映心聲，希望改善軍公教的工作環境跟福利待遇。翁曉玲說，軍公教調薪形式上由人事行政總處召開會議，再由行政院長拍定，但調薪比例和過程都不公開，往往是行政院長一個人說的算，好像調薪是政府的恩賜，大家要感激涕零，相信許多軍公教朋友無法接這種傲慢的表現。翁曉玲說，台灣的基本工資也大幅地調漲，月薪從106年的2萬1,000元，那調高到115年的2萬9,500元。工作時薪也大幅調整六、七成。可是軍公教薪水這10年來只調整了14%，當民間薪資都在漲，軍公教實質薪水卻被通膨吞噬，公部門怎麼能留住人才？翁曉玲跟民眾黨已經正式提出《軍公教人員待遇調整條例草案》，要求調薪指標必須要明確化，未來只要是消費者的物價指數，累積成長率達到 3%或每四年，就必須啟動調薪，且調整比率不得低於物價成長率之二分之一；另外決策必須公開透明，軍公教人員待遇調整審議委員會之組成與運作，除了官方代表9人外，必須納入9位現職軍公教代表和5名專家學者；最後是主計總處只要消費者物價指數累積達到 3% 的時候，行政院就應該要在 3 個月內召開審議委員會議翁曉玲說，她下週司法法制委員會將排審此案，她也呼籲行政院有誠意就端出版本，民進黨不要口口聲聲說要照顧軍公教，另一邊卻連公開透明的技術作業都做不到。凍袂條與會代表、新北市中等教育教師職業工會理事長黃耀南表示，今年軍公教沒有調薪，明年沒意外會調，但從去年跟今年經濟成長，相加起來可能將近20%，他這邊主張軍公教調薪，至少要在10%以上，「我想這個一點都不過分。因為我們今年完全沒有調薪」。黃耀南說，跟國際比較的話，台灣教師薪資不到OECD（經濟合作暨發展組織）的1/3，跟日、韓比，雖然GDP已經超過，但現在薪資所得中位數大概只有4萬，韓國是7萬，所以軍公教還是低薪，他強烈主張，軍公教調薪10%以上，這樣才能帶動其他不同勞動階級的受薪者一起調，讓經濟成長果實讓全民一起分享。黃耀南更說，退休人員這幾年非常辛苦，不只沒有調薪還每年扣薪，在這樣的氛圍下，「你乾凍袂條？」