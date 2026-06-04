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▲《愛你致死不渝》導演柯瑞巴克才26歲、YouTuber出身，卻已經拍出億萬美元票房大片。（圖／翻攝自 IG@curry.barker）

▲《愛你致死不渝》描述男主角許願要得到愛情，卻造成意外失控的恐怖結果。（圖／翻攝自IMDb）

▲《愛你致死不渝》是今年夏天的奇蹟神片，甚至傳出奧斯卡呼聲。（圖／翻攝自IMDb）

今年好萊塢的奇蹟神片之一：26歲導演柯瑞巴克執導、成本75萬美元卻在美國賣破1.16億美元（約合台幣36.6億），狂賺超過150倍的《愛你致死不渝》，在台灣影迷不斷敲碗、爭取之下，美商環球影業宣布將在8月7日在台上映，讓台灣觀眾也能見識該片獨特的魅力。《愛你致死不渝》在美國上映不到3週，票房已飆破1億美元大關，再考量成本僅75萬美元（也有稱為百萬美元），竟有超過成本百倍以上的收益，可以列入影史最賺錢排行榜之一。這部片與《後室》聯手將《星際大戰》系列最新影片《曼達洛人與古古》從首週末冠軍打落到第3名，讓「20多歲導演、YouTuber出身、小兵立大功」成為當下好萊塢最熱門話題，台灣觀眾敲碗這部片好一陣子，美商終於排定8月初來台上映。劇情描述男子暗戀青梅竹馬的女性友人，卻遲遲不敢表白，甚至當對方直接詢問他的心意，他因為一時害怕而否認。在萬般懊悔的心情下，他試著用了號稱能實現願望的惡搞玩具，希望心儀的女孩能比世界上所有人都愛他，結果願望雖然成真，女孩卻出現瘋狂的佔有慾，更為了愛他出現可怕的行為，讓粉紅泡泡變成攸關生死的夢魘。早先《愛你至死不渝》曾在今年金馬奇幻影展放映，已經有不錯的口碑，美國上映後在「爛蕃茄」網站的影評拿到96%極佳成績，難得的是觀眾給分也有94%，影評專業度較受重視的Metacritic，也拿下77的高分，美國觀眾映後口碑指標CinemaScore則是A-，通常恐怖類型的電影得到的多半是B-以下的成績，可見這部電影多受到老美的喜愛。導演柯瑞巴克之前與庫柏湯林森一起經營YouTube頻道「that's a bad idea」，發布的多支短片觀看數從數十萬到數百萬不等，相當受到歡迎。他跨進大銀幕，就拍出票房締造驚人佳績的《愛你致死不渝》，讓好萊塢見識到年輕YouTuber抓住主流市場觀眾的能力，業界生態有可能就此改變。片中瘋狂迷戀男主角的英迪納瓦瑞特，驚人演技廣獲好評，已有媒體在為她進軍影視獎項造勢，認為頗有奧斯卡的呼聲，讓錯過金馬影展場次的台灣觀眾更想親眼目睹她的精彩表現。由於恐怖片在台灣還是以亞洲出品更容易被青睞，歐美的恐怖影片接受度相較之下一般，且片子也無大牌影星參與，美商公司一度考慮是否在亞洲各地上映，今（4）日終於宣布8月來台上映，讓之前敲碗敲半天的觀眾對感到興奮又滿足。