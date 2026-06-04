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眾人點名「職場避雷英文名名單」

▲許瑋甯在《不夠善良的我們》中飾演的角色就叫Rebecca。（圖／《不夠善良的我們》劇照）

好感度排行榜出爐！這8個英文名被封正妹專屬

英文名只是網路迷因！實際個性因人而異

職場中最讓人頭痛的，往往不是工作本身，而是難以相處的同事。 在社群平台Threads上、國外職場網站中，職場英文名印象都成為熱門討論，許多人分享自己的工作經驗，統整出一份「最難相處同事英文名」名單。從容易情緒起伏、愛甩鍋推責任，到被認為是職場小人、爛主管代表，各種名字都被貼上鮮明標籤，引發眾人共鳴，也讓不少人急著查看自己的英文名字是否意外上榜。◾Rachel（口無遮攔）：被認為說話不經大腦，雖然直率但常在無意中傷害同事感情，缺乏同理心與高情商。◾Vivi（脾氣火爆）：典型的「情緒定時炸彈」，壓力大時容易失控爆發，讓周圍的人感到緊張。◾Ivy（瘋狂吵鬧）：能量過強，雖然熱情但有時過於吵鬧，會打亂團隊工作秩序。◾J 開頭（Joyce, Janet, Jacqueline）：被形容帶有尖酸刻薄的語氣，溝通方式讓人感到強烈不適。◾A 開頭（例如Angel, Angela）：網傳「名字越長越瘋狂」，個性強烈且決策激進，常讓團隊跟不上節奏。◾a 結尾（例如Felicia, Rebecca）：被封為「隱藏雷包」，外表友善無害，但在關鍵時刻常展現出難以預測的一面。◾精品名（例如Chloe, Chanel）：自帶優越感，容易表現得高高在上，在職場中較難融入團隊。◾城市名（例如Paris, London, Sydney）：行為奇特，擁有獨特且難以理解的世界觀。◾Emma（職場小人）：被視為擅長幕後操控與挑起事端的不穩定因素。◾Peggy（背叛者）：外表友善和藹，卻常在利益衝突的關鍵時刻背後捅刀。◾Amber（爛主管代表）：管理風格專制、缺乏靈活性，容易導致團隊士氣低迷。◾Jessica 、Vicky（絕對難搞）：被列為最難相處的頭號名單，個性強烈且不易妥協。◾Irene（笨蛋代表）：常因工作犯錯或是因為決策猶豫不決而被打上負面標籤。◾Jason：總是在推卸責任的「甩鍋王」。◾Kevin：被認為自私自利。◾Jack：愛虛張聲勢。◾Peter：喜歡吃瓜講八卦。◾Eric：情緒難以捉摸◾Andy：不可靠暖男。除了「職場避雷名單」外，眾人也整理歸納出一份好感度極高的英文名排行榜，認為有些名字天生自帶氣質與魅力，甚至被封為「正妹專屬」。不少名字只要一出現，就容易讓人留下好印象，因此成為討論區公認的高人氣英文名代表。◾Mandy： 通常是正妹，具有適合當女朋友的魅力，個性大多較前衛開放。◾Chloe： 眾人一致公認「認識的本人都是正妹」，是氣質甜美的代名詞。◾Hazel： 漂亮但帶有一種神祕的距離感。◾Ivy： 擁有搞怪的魅力，性格活潑開朗，在職場中人氣極高。◾Amy： 評價兩極，不是「正到爆」就是完全不打扮的平凡女孩。◾Ashley： 帶有活潑開朗、甚至調皮叛逆的性格，通常擁有健康膚色與陽光氣質。◾Veronica： 美麗但並非善類，帶有一種強悍外表下隱藏著反差萌的特質。◾Sophia： 多數知書達禮、外表優雅，但也被提醒可能帶有一點「八婆個性」。雖然「職場避雷英文名單」引發討論，不少人直呼：「中了好幾個」、、「有準耶，真可怕！ 」但內容大多來自個人經驗分享與網路迷因文化，不必過度認真。職場上同事相處是否愉快，關鍵還是在個人工作態度、溝通能力與團隊合作精神，而不是英文名字本身。留言區也湧入許多搞笑回應：「感覺就趁機在罵同事而已」、