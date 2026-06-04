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NBA總冠軍賽今（4）日火熱開打，紐約尼克在客場頂住重重壓力，以105：95逆襲聖安東尼奧馬刺，成功搶下系列賽開門紅。美國權威體育媒體《Sports Illustrated》在賽後撰文直言，尼克隊此役不僅是在與對手過招，更是頂著馬刺誇張的主場哨在打球。報導中甚至認為裁判問題恐將取代馬刺隊，成為尼克接下來爭冠路上的心腹大患。《Sports Illustrated》指出，總決賽G1的裁判團顯然讓馬刺成為最大受益者，許多吹判細節對尼克非常不友善。例如防守悍將哈特（Josh Hart）開賽不久就迅速背上3次犯規，被迫長時間待在板凳席。更誇張的是，第二節比賽才進行不到4分鐘，馬刺隊就已經靠著裁判的哨音早早進入加罰狀態，嚴重破壞尼克的防守節奏。從統計數據來看，馬刺全場獲得高達25次罰球，而尼克僅有18次。值得注意的是，尼克的18次罰球中，還有4次是馬刺在最後30秒大勢已去時的刻意犯規。在雙方團隊犯規同為23次的情況下，馬刺卻多出這麼多罰球，顯見裁判在關鍵哨音的拿捏上偏向聖安東尼奧。更令尼克球迷不能接受的是，賽後多段爭議判決影片在社群平台X上瘋傳。第一節時，主控布朗森（Jalen Brunson）在一次上籃過程中，球衣在裁判眼皮子底下被馬刺球員拉扯，整個人甚至倒地，裁判竟然毫無表示。到了第四節，爭議尺度更加荒謬。尼克後衛麥克布萊德（Miles McBride）切入禁區時遭到明顯身體接觸，裁判哨音毫無反應；回過頭來，文班亞馬在進攻端像推土機一樣直接撞飛尼克防守球員沙梅特（Landry Shamet），裁判沒有任何吹判，最終讓馬刺的小將瓦塞爾（Devin Vassell）在沙梅特還躺在地上滑行時補籃得分。賽後，布朗森也主動找到主裁判福斯特，與他討論本場比賽的吹判。《Sports Illustrated》警告，尼克今晚確實靠著硬實力與第四節開外掛的布朗森克服了這種「8打5」的惡劣局面，但在漫長的7戰4勝制系列賽中，天天期待這種奇蹟發生並不現實。《Sports Illustrated》認為G1的吹判尺度已經為整個總冠軍賽定下了基調，裁判正在保護馬刺的當家巨星文班亞馬。文班亞馬此役個人狂抓13次罰球，僅比尼克全隊少5次。如果這種「外星人碰不得」的待遇在接下來的比賽中成為常態，他只要靠罰球就能輕鬆為馬刺續命，並將負責防守他的尼克禁區大將全數送進犯規麻煩，尼克的冠軍之路恐怕會走得無比艱辛。